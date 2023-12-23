Полиция поймала челябинца, рвавшего уличные гирлянды

В Златоусте (Челябинская область) задержали мужчину, который занимался уничтожением гирлянд, вывешенных на подъездах. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
«В социальных сетях появилась видеозапись, как в Златоусте мужчина срывает новогодние гирлянды, которые украшали несколько подъездов по улице Дворцовой. Данная публикация вызвала общественный резонанс», — заявили в пресс-службе ведомства.
В ГУ МВД по региону отметили, что в полиции внимательно изучили видео и приметы злоумышленника. Это привело к задержанию ранее судимого златоустовца 1989 года рождения. Омрачивший предновогоднее настроение жителей привлечен к ответственности по статье 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества».
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