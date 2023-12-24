24 декабря 2023

Протестующие перекрыли центр Белграда из-за слов Вучича о захвате власти

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НАТО. Москва. stock, Александр Вучич,  stock
Сторонники блока «Сербия против насилия» негативно отреагировали на слова Вучича Фото:

В центре Белграда возле здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» собрались на очередную акцию протеста. Поводом стало заявление президента страны Александра Вучича о том, что «никакой насильственной смены власти не будет». Об этом сообщают СМИ.

«Протестующие перекрыли центральную улицу Краля Милана. Между зданием РИК и резиденцией сербского президента появилась сцена, с которой звучит музыка», — сообщает корреспондент ТАСС.

Протестующие принесли с собой флаги Сербии и Евросоюза (ЕС). Они выкрикивают антиправительственные лозунги, используют, свистки, дудки и громкоговорители.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что насильственной смены власти в стране не будет. В Сербии власть сменяется на выборах и так будет всегда в будущем, а не только сейчас, цитирует Вучича RT.

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В центре Белграда возле здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» собрались на очередную акцию протеста. Поводом стало заявление президента страны Александра Вучича о том, что «никакой насильственной смены власти не будет». Об этом сообщают СМИ. «Протестующие перекрыли центральную улицу Краля Милана. Между зданием РИК и резиденцией сербского президента появилась сцена, с которой звучит музыка», — сообщает корреспондент ТАСС. Протестующие принесли с собой флаги Сербии и Евросоюза (ЕС). Они выкрикивают антиправительственные лозунги, используют, свистки, дудки и громкоговорители. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что насильственной смены власти в стране не будет. В Сербии власть сменяется на выборах и так будет всегда в будущем, а не только сейчас, цитирует Вучича RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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