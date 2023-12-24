В Челябинске на пешеходной улице Кировка в ночь на 24 декабря мужчина с дубинкой напал на прохожих. Один из пострадавших в ответ выстрелил из ракетницы. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Драка со стрельбой из ракетницы произошла в Челябинске минувшей ночью. Пьяный мужчина с палкой в руках начал докапываться до прохожих и бить их своей дубинкой», — сообщает Shot.
Один из пострадавших достал ракетницу и несколько раз выстрелил в агрессора. Далее зачинщика конфликта скрутили и передали прибывшим на место сотрудникам полиции.
Редакция URA.RU попыталась связаться с пресс-службой ГУ МВД России по Челябинску. На звонок журналиста в ведомстве не ответили.
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