24 декабря 2023
23 декабря 2023

В Челябинске на Кировке мужчина с дубинкой напал на прохожих. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина напал на прохожих в ночь на 24 декабря
Мужчина напал на прохожих в ночь на 24 декабря Фото:

В Челябинске на пешеходной улице Кировка в ночь на 24 декабря мужчина с дубинкой напал на прохожих. Один из пострадавших в ответ выстрелил из ракетницы. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Драка со стрельбой из ракетницы произошла в Челябинске минувшей ночью. Пьяный мужчина с палкой в руках начал докапываться до прохожих и бить их своей дубинкой», — сообщает Shot.

Один из пострадавших достал ракетницу и несколько раз выстрелил в агрессора. Далее зачинщика конфликта скрутили и передали прибывшим на место сотрудникам полиции.

Редакция URA.RU попыталась связаться с пресс-службой ГУ МВД России по Челябинску. На звонок журналиста в ведомстве не ответили.

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В Челябинске на пешеходной улице Кировка в ночь на 24 декабря мужчина с дубинкой напал на прохожих. Один из пострадавших в ответ выстрелил из ракетницы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Драка со стрельбой из ракетницы произошла в Челябинске минувшей ночью. Пьяный мужчина с палкой в руках начал докапываться до прохожих и бить их своей дубинкой», — сообщает Shot. Один из пострадавших достал ракетницу и несколько раз выстрелил в агрессора. Далее зачинщика конфликта скрутили и передали прибывшим на место сотрудникам полиции. Редакция URA.RU попыталась связаться с пресс-службой ГУ МВД России по Челябинску. На звонок журналиста в ведомстве не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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