В Челябинске на Кировке мужчина с дубинкой напал на прохожих. Видео

25 декабря 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

Мужчина напал на прохожих в ночь на 24 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на пешеходной улице Кировка в ночь на 24 декабря мужчина с дубинкой напал на прохожих. Один из пострадавших в ответ выстрелил из ракетницы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Драка со стрельбой из ракетницы произошла в Челябинске минувшей ночью. Пьяный мужчина с палкой в руках начал докапываться до прохожих и бить их своей дубинкой», — сообщает Shot. Один из пострадавших достал ракетницу и несколько раз выстрелил в агрессора. Далее зачинщика конфликта скрутили и передали прибывшим на место сотрудникам полиции. Редакция URA.RU попыталась связаться с пресс-службой ГУ МВД России по Челябинску. На звонок журналиста в ведомстве не ответили.

В Челябинске на пешеходной улице Кировка в ночь на 24 декабря мужчина с дубинкой напал на прохожих. Один из пострадавших в ответ выстрелил из ракетницы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Драка со стрельбой из ракетницы произошла в Челябинске минувшей ночью. Пьяный мужчина с палкой в руках начал докапываться до прохожих и бить их своей дубинкой», — сообщает Shot. Один из пострадавших достал ракетницу и несколько раз выстрелил в агрессора. Далее зачинщика конфликта скрутили и передали прибывшим на место сотрудникам полиции. Редакция URA.RU попыталась связаться с пресс-службой ГУ МВД России по Челябинску. На звонок журналиста в ведомстве не ответили.