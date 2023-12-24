Вучич обратился к населению Сербии после беспорядков в Белграде

Президент Сербии Вучич призвал граждан не беспокоится из-за протестов в столице

25 декабря 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан сохранять спокойствие Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Сербии Александр Вучич призвал население страны не беспокоиться из-за беспорядков в Белграде. Об этом сообщило сербское издание «Новости». «Не волнуйтесь, граждане Сербии. Хотя сцены драматичны, мы любим нашу страну и город, мы не привыкли, что кто-то разрушает наш дом. Никакой революции не происходит, ничего от этого не пойдет им на пользу», — заявил Александр Вучич. Он уточнил, что государство старается не навредить демонстрантам и мягко реагирует на ситуацию. Несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов в Сербии протестующие собрались на митинг в центре Белграда. Они пытаются проникнуть в здание городской администрации. Причиной для очередной акции протеста послужили слова Александра Вучича о том, что «никакой насильственной смены власти не будет»

Президент Сербии Александр Вучич призвал население страны не беспокоиться из-за беспорядков в Белграде. Об этом сообщило сербское издание «Новости». «Не волнуйтесь, граждане Сербии. Хотя сцены драматичны, мы любим нашу страну и город, мы не привыкли, что кто-то разрушает наш дом. Никакой революции не происходит, ничего от этого не пойдет им на пользу», — заявил Александр Вучич. Он уточнил, что государство старается не навредить демонстрантам и мягко реагирует на ситуацию. Несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов в Сербии протестующие собрались на митинг в центре Белграда. Они пытаются проникнуть в здание городской администрации. Причиной для очередной акции протеста послужили слова Александра Вучича о том, что «никакой насильственной смены власти не будет»