24 декабря 2023

Протестующие в Сербии пытаются проникнуть в здание городской администрации

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Александр Вучич,  stock
Протестующие не согласны с результатами президентских выборов в которых победил Александр Вучич Фото:

Несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов в Сербии окружили здание скупщины (городская администрация) Белграда. Протестующие пытаются сломать двери администрации, в толпе зажигают файеры, сообщают СМИ.

«Сторонники оппозиции в Сербии окружили здание скупщины Белграда, поднялись на ступени и пытаются сломать двери. Толпа зажгла файеры», — передают РИА Новости.

Протесты начались 19 декабря после победы коалиции Александра Вучича на президентских выборах. Тогда оппозиционеры сломали забор у здания Республиканской избирательной комиссии и попытались проникнуть внутрь. Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» также собрались в центре сербской столицы на очередную акцию протеста 24 декабря из-за заявления президента страны Вучича о том, что «никакой насильственной смены власти в стране не будет».

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Несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов в Сербии окружили здание скупщины (городская администрация) Белграда. Протестующие пытаются сломать двери администрации, в толпе зажигают файеры, сообщают СМИ. «Сторонники оппозиции в Сербии окружили здание скупщины Белграда, поднялись на ступени и пытаются сломать двери. Толпа зажгла файеры», — передают РИА Новости. Протесты начались 19 декабря после победы коалиции Александра Вучича на президентских выборах. Тогда оппозиционеры сломали забор у здания Республиканской избирательной комиссии и попытались проникнуть внутрь. Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» также собрались в центре сербской столицы на очередную акцию протеста 24 декабря из-за заявления президента страны Вучича о том, что «никакой насильственной смены власти в стране не будет».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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