Протестующие в Сербии пытаются проникнуть в здание городской администрации

Несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов в Сербии окружили здание скупщины (городская администрация) Белграда. Протестующие пытаются сломать двери администрации, в толпе зажигают файеры, сообщают СМИ.
«Сторонники оппозиции в Сербии окружили здание скупщины Белграда, поднялись на ступени и пытаются сломать двери. Толпа зажгла файеры», — передают РИА Новости.
Протесты начались 19 декабря после победы коалиции Александра Вучича на президентских выборах. Тогда оппозиционеры сломали забор у здания Республиканской избирательной комиссии и попытались проникнуть внутрь. Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» также собрались в центре сербской столицы на очередную акцию протеста 24 декабря из-за заявления президента страны Вучича о том, что «никакой насильственной смены власти в стране не будет».
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