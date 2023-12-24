В мире Европа Протестующие в Сербии пытаются проникнуть в здание городской администрации 24 декабря 2023 в 23:43 Размер текста - 17 + Протестующие не согласны с результатами президентских выборов в которых победил Александр Вучич Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов в Сербии окружили здание скупщины (городская администрация) Белграда. Протестующие пытаются сломать двери администрации, в толпе зажигают файеры, сообщают СМИ. «Сторонники оппозиции в Сербии окружили здание скупщины Белграда, поднялись на ступени и пытаются сломать двери. Толпа зажгла файеры», — передают РИА Новости. Протесты начались 19 декабря после победы коалиции Александра Вучича на президентских выборах. Тогда оппозиционеры сломали забор у здания Республиканской избирательной комиссии и попытались проникнуть внутрь. Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» также собрались в центре сербской столицы на очередную акцию протеста 24 декабря из-за заявления президента страны Вучича о том, что «никакой насильственной смены власти в стране не будет». Несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов в Сербии окружили здание скупщины (городская администрация) Белграда. Протестующие пытаются сломать двери администрации, в толпе зажигают файеры, сообщают СМИ. «Сторонники оппозиции в Сербии окружили здание скупщины Белграда, поднялись на ступени и пытаются сломать двери. Толпа зажгла файеры», — передают РИА Новости. Протесты начались 19 декабря после победы коалиции Александра Вучича на президентских выборах. Тогда оппозиционеры сломали забор у здания Республиканской избирательной комиссии и попытались проникнуть внутрь. Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» также собрались в центре сербской столицы на очередную акцию протеста 24 декабря из-за заявления президента страны Вучича о том, что «никакой насильственной смены власти в стране не будет». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям