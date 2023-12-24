24 декабря 2023
23 декабря 2023

На границе с Казахстаном челябинский водитель без прав погиб в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, оцепление, дпс
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии Фото:

В Челябинской области на границе с республикой Казахстан 40-летний водитель без прав погиб в лобовом ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«[Авария произошла] 24 декабря в 17:00 на 129 километре автодороги „Челябинск-Троицк до границы с республикой Казахстан“. В ДТП погиб 40-летний водитель автомобиля ВАЗ 21102», — уточняет пресс-служба ведомства в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Водитель отечественного автомобиля управлял машиной без прав. Он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Kia Rio. Водитель иномарки получил травмы и направлен на амбулаторное лечение.

Погибший водитель ездил без прав
Погибший водитель ездил без прав
Водителю второго автомобиля потребовала помощь врачей
Водителю второго автомобиля потребовала помощь врачей

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на границе с республикой Казахстан 40-летний водитель без прав погиб в лобовом ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[Авария произошла] 24 декабря в 17:00 на 129 километре автодороги „Челябинск-Троицк до границы с республикой Казахстан“. В ДТП погиб 40-летний водитель автомобиля ВАЗ 21102», — уточняет пресс-служба ведомства в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Водитель отечественного автомобиля управлял машиной без прав. Он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Kia Rio. Водитель иномарки получил травмы и направлен на амбулаторное лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...