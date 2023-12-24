На границе с Казахстаном челябинский водитель без прав погиб в ДТП. Фото

25 декабря 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на границе с республикой Казахстан 40-летний водитель без прав погиб в лобовом ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[Авария произошла] 24 декабря в 17:00 на 129 километре автодороги „Челябинск-Троицк до границы с республикой Казахстан“. В ДТП погиб 40-летний водитель автомобиля ВАЗ 21102», — уточняет пресс-служба ведомства в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Водитель отечественного автомобиля управлял машиной без прав. Он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Kia Rio. Водитель иномарки получил травмы и направлен на амбулаторное лечение. Погибший водитель ездил без прав Фото предоставлено пресс-службой Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области Водителю второго автомобиля потребовала помощь врачей Фото предоставлено пресс-службой Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области на границе с республикой Казахстан 40-летний водитель без прав погиб в лобовом ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[Авария произошла] 24 декабря в 17:00 на 129 километре автодороги „Челябинск-Троицк до границы с республикой Казахстан“. В ДТП погиб 40-летний водитель автомобиля ВАЗ 21102», — уточняет пресс-служба ведомства в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Водитель отечественного автомобиля управлял машиной без прав. Он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Kia Rio. Водитель иномарки получил травмы и направлен на амбулаторное лечение.