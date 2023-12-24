24 декабря 2023

Глава ЦБ отчиталась, как выполняется важный для рубля указ Путина

Глава ЦБ допустила рост продаж валютной выручки до 100% впервые с марта
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Указ Путина помог росту валютной выручки экспортерами, считает Набиуллина Фото:

Доля чистых продаж валютной выручки экспортерами в ноябре может достичь 100%. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы сейчас, действительно, видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки», — рассказала РБК Набиуллина.

На рост продаж валюты экспортерами сейчас влияет несколько факторов: повышение цен на нефть, разовые факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов и указ президента РФ Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки, рассказала глава ЦБ. Она подчеркнула, что действие указа должно быть ограниченным во времени (сейчас он действует до 11 апреля 2024 года).

Путин подписал указ об обязательной продаже валюты отдельными экспортерами по внешнеторговым контрактам. Это позволит повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, напоминает MK.RU.

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Доля чистых продаж валютной выручки экспортерами в ноябре может достичь 100%. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Мы сейчас, действительно, видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки», — рассказала РБК Набиуллина. На рост продаж валюты экспортерами сейчас влияет несколько факторов: повышение цен на нефть, разовые факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов и указ президента РФ Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки, рассказала глава ЦБ. Она подчеркнула, что действие указа должно быть ограниченным во времени (сейчас он действует до 11 апреля 2024 года). Путин подписал указ об обязательной продаже валюты отдельными экспортерами по внешнеторговым контрактам. Это позволит повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, напоминает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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