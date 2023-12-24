24 декабря 2023

Вучич встретится с послом РФ из-за беспорядков в Сербии

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Марат Хуснуллин на пресс-подходе после селекторного совещания в Доме Правительства. Москва, дом правительства рф
Вувич встретится с послом РФ из-за беспорядков в центре Белгорода Фото:

Президент Сербии Александр Вучич встретится с послом России Александром Боцан-Харченко. Встреча пройдет в 09:00 25 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Республики Сербия Александр Вучич встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко в понедельник, 25 декабря 2023 года. Встреча пройдет в 09:00 (11:00 мск — прим. URA.RU), в здании Генерального Секретариата Президента Республики», — говорится в сообщении.

В центре Белгорода прошли массовые протесты. Поводом для беспорядков стало заявление сербского лидера о том, что «насильственной смены власти не будет».

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Президент Сербии Александр Вучич встретится с послом России Александром Боцан-Харченко. Встреча пройдет в 09:00 25 декабря, сообщает пресс-служба главы государства. «Президент Республики Сербия Александр Вучич встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко в понедельник, 25 декабря 2023 года. Встреча пройдет в 09:00 (11:00 мск — прим. URA.RU), в здании Генерального Секретариата Президента Республики», — говорится в сообщении. В центре Белгорода прошли массовые протесты. Поводом для беспорядков стало заявление сербского лидера о том, что «насильственной смены власти не будет».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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