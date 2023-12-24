Вучич встретится с послом РФ из-за беспорядков в Сербии

Вувич встретится с послом РФ из-за беспорядков в центре Белгорода
Президент Сербии Александр Вучич встретится с послом России Александром Боцан-Харченко. Встреча пройдет в 09:00 25 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Республики Сербия Александр Вучич встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко в понедельник, 25 декабря 2023 года. Встреча пройдет в 09:00 (11:00 мск — прим. URA.RU), в здании Генерального Секретариата Президента Республики», —
В центре Белгорода прошли массовые протесты. Поводом для беспорядков стало заявление сербского лидера о том, что «насильственной смены власти не будет».
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