24 декабря 2023
23 декабря 2023

Перед Новым годом в Свердловской области будут слышны взрывы

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Объекты комбината "Святогор" в районе Шемурского хребта. Свердловская область, карьер, шемурское месторождение
Во время взрывных работ лучше воздержаться от походов в лес вблизи карьера Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) в период с 25 по 29 декабря будут проводиться взрывные работы на карьере «Пещерный». Об этом сообщили в администрации Городского округа Краснотурьинск.

«25, 26, 27, 28 и 29 декабря 2023 года с 13:00 до 18:00 будут производиться взрывные работы на карьере „Пещерный“ ООО „Краснотурьинск-Полиметалл“. Следует воздержаться от походов в лес вблизи проведения работ», — говорится на сайте администрации городского округа. На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны.

Также во время взрывных работ прозвучат несколько звуковых сигналов (сирена) — продолжительный-предупредительный и два продолжительных, после которых произойдет взрыв. Три коротких сигнала ознаменуют окончание работ.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) в период с 25 по 29 декабря будут проводиться взрывные работы на карьере «Пещерный». Об этом сообщили в администрации Городского округа Краснотурьинск. «25, 26, 27, 28 и 29 декабря 2023 года с 13:00 до 18:00 будут производиться взрывные работы на карьере „Пещерный“ ООО „Краснотурьинск-Полиметалл“. Следует воздержаться от походов в лес вблизи проведения работ», — говорится на сайте администрации городского округа. На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны. Также во время взрывных работ прозвучат несколько звуковых сигналов (сирена) — продолжительный-предупредительный и два продолжительных, после которых произойдет взрыв. Три коротких сигнала ознаменуют окончание работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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