Общество Перед Новым годом в Свердловской области будут слышны взрывы 25 декабря 2023 в 05:04 Размер текста - 17 + Во время взрывных работ лучше воздержаться от походов в лес вблизи карьера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) в период с 25 по 29 декабря будут проводиться взрывные работы на карьере «Пещерный». Об этом сообщили в администрации Городского округа Краснотурьинск. «25, 26, 27, 28 и 29 декабря 2023 года с 13:00 до 18:00 будут производиться взрывные работы на карьере „Пещерный“ ООО „Краснотурьинск-Полиметалл“. Следует воздержаться от походов в лес вблизи проведения работ», — говорится на сайте администрации городского округа. На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны. Также во время взрывных работ прозвучат несколько звуковых сигналов (сирена) — продолжительный-предупредительный и два продолжительных, после которых произойдет взрыв. Три коротких сигнала ознаменуют окончание работ. В Краснотурьинске (Свердловская область) в период с 25 по 29 декабря будут проводиться взрывные работы на карьере «Пещерный». Об этом сообщили в администрации Городского округа Краснотурьинск. «25, 26, 27, 28 и 29 декабря 2023 года с 13:00 до 18:00 будут производиться взрывные работы на карьере „Пещерный“ ООО „Краснотурьинск-Полиметалл“. Следует воздержаться от походов в лес вблизи проведения работ», — говорится на сайте администрации городского округа. На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны. Также во время взрывных работ прозвучат несколько звуковых сигналов (сирена) — продолжительный-предупредительный и два продолжительных, после которых произойдет взрыв. Три коротких сигнала ознаменуют окончание работ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям