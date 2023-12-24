Перед Новым годом в Свердловской области будут слышны взрывы

В Краснотурьинске (Свердловская область) в период с 25 по 29 декабря будут проводиться взрывные работы на карьере «Пещерный». Об этом сообщили в администрации Городского округа Краснотурьинск.
«25, 26, 27, 28 и 29 декабря 2023 года с 13:00 до 18:00 будут производиться взрывные работы на карьере „Пещерный“ ООО „Краснотурьинск-Полиметалл“. Следует воздержаться от походов в лес вблизи проведения работ», — говорится на сайте администрации городского округа. На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны.
Также во время взрывных работ прозвучат несколько звуковых сигналов (сирена) — продолжительный-предупредительный и два продолжительных, после которых произойдет взрыв. Три коротких сигнала ознаменуют окончание работ.
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