В результате пожара в частном доме района Тюмени погиб человек
В Ялуторовском районе тюменской области по адресу: село Беркут, улица Первомайская, 5, произошло возгорание частного жилого дома. В результате пожара погиб человек, рассказало областное МЧС.
«Поздним вечером 24 декабря 2023 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: село Беркут, улица Первомайская, 5. <…> К сожалению, в результате происшествия один человек погиб», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
На момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. Причина пожара устанавливается.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.