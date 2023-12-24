24 декабря 2023
23 декабря 2023
22 декабря 2023

При пожаре в районе Тюмени погиб человек. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, частный сектор, пожарные
В результате пожара в частном доме района Тюмени погиб человек Фото:

В Ялуторовском районе тюменской области по адресу: село Беркут, улица Первомайская, 5, произошло возгорание частного жилого дома. В результате пожара погиб человек, рассказало областное МЧС.

«Поздним вечером 24 декабря 2023 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: село Беркут, улица Первомайская, 5. <…> К сожалению, в результате происшествия один человек погиб», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

На момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. Причина пожара устанавливается.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ялуторовском районе тюменской области по адресу: село Беркут, улица Первомайская, 5, произошло возгорание частного жилого дома. В результате пожара погиб человек, рассказало областное МЧС. «Поздним вечером 24 декабря 2023 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: село Беркут, улица Первомайская, 5. <…> К сожалению, в результате происшествия один человек погиб», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. На момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. Причина пожара устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...