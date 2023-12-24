24 декабря 2023

Мантуров: иностранные шпионы охотятся за военными разработками России

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Мантуров сообщил, что западные шпионы всегда охотились за российской промышленностью Фото:

Недружественные страны шпионят за российской промышленностью. Таким образом вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ответил на вопрос о промышленном шпионаже со стороны Запада.

«Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра», — заявил Мантуров в беседе с РИА Новости. Он отметил, что иностранные шпионы активно охотятся за разработками в военной сфере и за российскими специалистами. Мантуров напомнил о случае, когда ФСБ пресекла попытку покушения на одного из руководителей предприятий ОПК.

Ранее директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный сообщил, что Запад следит за российскими оппозиционерами, передает телеканал 360. ФСБ и ФСО вскрыли разведывательную акцию американских спецслужб, иностранные ведомства использовали устройства Apple для слежки за пользователями, пишет RT. В дальнейшем сотрудникам «Ростеха» запретили использовать технику Apple в служебных целях, передает «Национальная служба новостей».

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Недружественные страны шпионят за российской промышленностью. Таким образом вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ответил на вопрос о промышленном шпионаже со стороны Запада. «Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра», — заявил Мантуров в беседе с РИА Новости. Он отметил, что иностранные шпионы активно охотятся за разработками в военной сфере и за российскими специалистами. Мантуров напомнил о случае, когда ФСБ пресекла попытку покушения на одного из руководителей предприятий ОПК. Ранее директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный сообщил, что Запад следит за российскими оппозиционерами, передает телеканал 360. ФСБ и ФСО вскрыли разведывательную акцию американских спецслужб, иностранные ведомства использовали устройства Apple для слежки за пользователями, пишет RT. В дальнейшем сотрудникам «Ростеха» запретили использовать технику Apple в служебных целях, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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