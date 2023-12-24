Мантуров: иностранные шпионы охотятся за военными разработками России

25 декабря 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров сообщил, что западные шпионы всегда охотились за российской промышленностью Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Недружественные страны шпионят за российской промышленностью. Таким образом вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ответил на вопрос о промышленном шпионаже со стороны Запада. «Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра», — заявил Мантуров в беседе с РИА Новости. Он отметил, что иностранные шпионы активно охотятся за разработками в военной сфере и за российскими специалистами. Мантуров напомнил о случае, когда ФСБ пресекла попытку покушения на одного из руководителей предприятий ОПК. Ранее директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный сообщил, что Запад следит за российскими оппозиционерами, передает телеканал 360. ФСБ и ФСО вскрыли разведывательную акцию американских спецслужб, иностранные ведомства использовали устройства Apple для слежки за пользователями, пишет RT. В дальнейшем сотрудникам «Ростеха» запретили использовать технику Apple в служебных целях, передает «Национальная служба новостей».

Недружественные страны шпионят за российской промышленностью. Таким образом вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ответил на вопрос о промышленном шпионаже со стороны Запада. «Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра», — заявил Мантуров в беседе с РИА Новости. Он отметил, что иностранные шпионы активно охотятся за разработками в военной сфере и за российскими специалистами. Мантуров напомнил о случае, когда ФСБ пресекла попытку покушения на одного из руководителей предприятий ОПК. Ранее директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный сообщил, что Запад следит за российскими оппозиционерами, передает телеканал 360. ФСБ и ФСО вскрыли разведывательную акцию американских спецслужб, иностранные ведомства использовали устройства Apple для слежки за пользователями, пишет RT. В дальнейшем сотрудникам «Ростеха» запретили использовать технику Apple в служебных целях, передает «Национальная служба новостей».