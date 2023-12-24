24 декабря 2023
23 декабря 2023

В Кургане автомобиль такси упал в раскопку на городском проспекте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог в рамках национального проекта. Курган, яма, ремонт дороги, дорожная техника, раскопки
В Кургане машина влетела в раскопку на городской улице Фото:

Автомобиль такси упал в коммунальную раскопку по проспекте Конституции. Об этом сообщили в «Водном союзе».

«Сегодня, в темное время суток, легковой автомобиль пробил ограждение „Водного Союза“. В результате транспортное средство съехало в раскопку», — говорится в telegram-канале организации. На снимке, предоставленном компанией, видно, как машина упала в яму на проспекте Конституции.

Рядом с техникумом компания работала над устранением аварии. Место было огорожено, работали сигнальные огни. Машина пробила ограждение и провалилась в яму. О пострадавших не сообщается.

Автомобиль такси упал в коммунальную раскопку в Кургане
Автомобиль такси упал в коммунальную раскопку в Кургане

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Автомобиль такси упал в коммунальную раскопку по проспекте Конституции. Об этом сообщили в «Водном союзе». «Сегодня, в темное время суток, легковой автомобиль пробил ограждение „Водного Союза“. В результате транспортное средство съехало в раскопку», — говорится в telegram-канале организации. На снимке, предоставленном компанией, видно, как машина упала в яму на проспекте Конституции. Рядом с техникумом компания работала над устранением аварии. Место было огорожено, работали сигнальные огни. Машина пробила ограждение и провалилась в яму. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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