В Кургане автомобиль такси упал в раскопку на городском проспекте. Фото

25 декабря 2023 в 08:55 Размер текста - 17 +

В Кургане машина влетела в раскопку на городской улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автомобиль такси упал в коммунальную раскопку по проспекте Конституции. Об этом сообщили в «Водном союзе». «Сегодня, в темное время суток, легковой автомобиль пробил ограждение „Водного Союза“. В результате транспортное средство съехало в раскопку», — говорится в telegram-канале организации. На снимке, предоставленном компанией, видно, как машина упала в яму на проспекте Конституции. Рядом с техникумом компания работала над устранением аварии. Место было огорожено, работали сигнальные огни. Машина пробила ограждение и провалилась в яму. О пострадавших не сообщается. Автомобиль такси упал в коммунальную раскопку в Кургане фото: «Водный союз» https://t.me/kwater45

Автомобиль такси упал в коммунальную раскопку по проспекте Конституции. Об этом сообщили в «Водном союзе». «Сегодня, в темное время суток, легковой автомобиль пробил ограждение „Водного Союза“. В результате транспортное средство съехало в раскопку», — говорится в telegram-канале организации. На снимке, предоставленном компанией, видно, как машина упала в яму на проспекте Конституции. Рядом с техникумом компания работала над устранением аварии. Место было огорожено, работали сигнальные огни. Машина пробила ограждение и провалилась в яму. О пострадавших не сообщается.