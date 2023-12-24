В Кургане машина влетела в раскопку на городской улице
Автомобиль такси упал в коммунальную раскопку по проспекте Конституции. Об этом сообщили в «Водном союзе».
«Сегодня, в темное время суток, легковой автомобиль пробил ограждение „Водного Союза“. В результате транспортное средство съехало в раскопку», — говорится в telegram-канале организации. На снимке, предоставленном компанией, видно, как машина упала в яму на проспекте Конституции.
Рядом с техникумом компания работала над устранением аварии. Место было огорожено, работали сигнальные огни. Машина пробила ограждение и провалилась в яму. О пострадавших не сообщается.
Автомобиль такси упал в коммунальную раскопку в Кургане
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