В Челябинске на новогодних праздниках усилят работу аварийных служб

25 декабря 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

В праздники будут дежурить сотрудники управления ЖКХ и аварийные бригады Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске в период январских праздников организуют дежурство в сфере ЖКХ и усилят работу аварийных служб. Об этом 25 декабря на еженедельном аппаратном совещании заявил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «Готовимся к проведению новогодних праздников. Будет организовано дежурство сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства города. Для мониторинга и контроля за эксплуатацией жилищного фонда, источников теплоснабжения и сетевого хозяйства на предприятиях жилищно-коммунального комплекса утверждены графики дежурств ответственных. Работа аварийно-диспетчерских служб также будет организована в усиленном режиме», — уточнил Астахов. Замглавы отметил, что управляющие компании организуют дежурство аварийных бригад и дворников. Кроме того, администрация города совместно с Центром коммунального сервиса (ЦКС) отработали механизм по усиленному и бесперебойному вывозу мусора в праздники.

В Челябинске в период январских праздников организуют дежурство в сфере ЖКХ и усилят работу аварийных служб. Об этом 25 декабря на еженедельном аппаратном совещании заявил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «Готовимся к проведению новогодних праздников. Будет организовано дежурство сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства города. Для мониторинга и контроля за эксплуатацией жилищного фонда, источников теплоснабжения и сетевого хозяйства на предприятиях жилищно-коммунального комплекса утверждены графики дежурств ответственных. Работа аварийно-диспетчерских служб также будет организована в усиленном режиме», — уточнил Астахов. Замглавы отметил, что управляющие компании организуют дежурство аварийных бригад и дворников. Кроме того, администрация города совместно с Центром коммунального сервиса (ЦКС) отработали механизм по усиленному и бесперебойному вывозу мусора в праздники.