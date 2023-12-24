24 декабря 2023
23 декабря 2023

В Челябинске на новогодних праздниках усилят работу аварийных служб

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальная авария на Сибирском тракте. Екатеринбург, аварийная служба
В праздники будут дежурить сотрудники управления ЖКХ и аварийные бригады Фото:

В Челябинске в период январских праздников организуют дежурство в сфере ЖКХ и усилят работу аварийных служб. Об этом 25 декабря на еженедельном аппаратном совещании заявил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Готовимся к проведению новогодних праздников. Будет организовано дежурство сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства города. Для мониторинга и контроля за эксплуатацией жилищного фонда, источников теплоснабжения и сетевого хозяйства на предприятиях жилищно-коммунального комплекса утверждены графики дежурств ответственных. Работа аварийно-диспетчерских служб также будет организована в усиленном режиме», — уточнил Астахов.

Замглавы отметил, что управляющие компании организуют дежурство аварийных бригад и дворников. Кроме того, администрация города совместно с Центром коммунального сервиса (ЦКС) отработали механизм по усиленному и бесперебойному вывозу мусора в праздники.

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В Челябинске в период январских праздников организуют дежурство в сфере ЖКХ и усилят работу аварийных служб. Об этом 25 декабря на еженедельном аппаратном совещании заявил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «Готовимся к проведению новогодних праздников. Будет организовано дежурство сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства города. Для мониторинга и контроля за эксплуатацией жилищного фонда, источников теплоснабжения и сетевого хозяйства на предприятиях жилищно-коммунального комплекса утверждены графики дежурств ответственных. Работа аварийно-диспетчерских служб также будет организована в усиленном режиме», — уточнил Астахов. Замглавы отметил, что управляющие компании организуют дежурство аварийных бригад и дворников. Кроме того, администрация города совместно с Центром коммунального сервиса (ЦКС) отработали механизм по усиленному и бесперебойному вывозу мусора в праздники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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