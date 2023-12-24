24 декабря 2023
23 декабря 2023

Глава УМВД ХМАО укрепил астраханский клан в окружном главке

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, совещание, умвд, мвд, заседание, сотрудник полиции, запись в дневнике
Приказ о новом назначении был подписан в конце прошлой недели Фото:

Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов укрепил астраханский клан в окружном главке, назначив на пост заместителя своего земляка Александра Глущенко. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа.

«Новый зам будет курировать охрану общественного порядка, уголовный розыск и криминалистов-экспертов. До назначения Глущенко несколько лет возглавлял УМВД Сургута. На пост зама его прочили еще с весны этого года, но министр МВД Владимир Колокольцев подписал рапорт о назначении только в конце прошлой недели», — сообщил собеседник.

На должность заместителя Сатретдинова претендовали еще два руководителя из полиции — Хаматов, возглавляющий управление МВД Нижневартовска, и полковник внутренних дел Кондрашов. «Кондрашев временно исполнял обязанности зама еще с весны, но его не утвердили на эту должность. О нем еще несколько лет назад в СМИ писали, что он якобы „крышует“ нелегальный бизнес на Ямале. После работы в ЯНАО Кондрашев сменил имя и фамилию», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель УМВД ХМАО планирует назначить на место заместителя своего земляка Глущенко. Сатретдинов и Глущенко хорошо знают друг друга еще со времен совместной работы в Поволжье.

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Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов укрепил астраханский клан в окружном главке, назначив на пост заместителя своего земляка Александра Глущенко. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. «Новый зам будет курировать охрану общественного порядка, уголовный розыск и криминалистов-экспертов. До назначения Глущенко несколько лет возглавлял УМВД Сургута. На пост зама его прочили еще с весны этого года, но министр МВД Владимир Колокольцев подписал рапорт о назначении только в конце прошлой недели», — сообщил собеседник. На должность заместителя Сатретдинова претендовали еще два руководителя из полиции — Хаматов, возглавляющий управление МВД Нижневартовска, и полковник внутренних дел Кондрашов. «Кондрашев временно исполнял обязанности зама еще с весны, но его не утвердили на эту должность. О нем еще несколько лет назад в СМИ писали, что он якобы „крышует“ нелегальный бизнес на Ямале. После работы в ЯНАО Кондрашев сменил имя и фамилию», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель УМВД ХМАО планирует назначить на место заместителя своего земляка Глущенко. Сатретдинов и Глущенко хорошо знают друг друга еще со времен совместной работы в Поволжье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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