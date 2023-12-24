Глава УМВД ХМАО укрепил астраханский клан в окружном главке

25 декабря 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Приказ о новом назначении был подписан в конце прошлой недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов укрепил астраханский клан в окружном главке, назначив на пост заместителя своего земляка Александра Глущенко. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. «Новый зам будет курировать охрану общественного порядка, уголовный розыск и криминалистов-экспертов. До назначения Глущенко несколько лет возглавлял УМВД Сургута. На пост зама его прочили еще с весны этого года, но министр МВД Владимир Колокольцев подписал рапорт о назначении только в конце прошлой недели», — сообщил собеседник. На должность заместителя Сатретдинова претендовали еще два руководителя из полиции — Хаматов, возглавляющий управление МВД Нижневартовска, и полковник внутренних дел Кондрашов. «Кондрашев временно исполнял обязанности зама еще с весны, но его не утвердили на эту должность. О нем еще несколько лет назад в СМИ писали, что он якобы „крышует“ нелегальный бизнес на Ямале. После работы в ЯНАО Кондрашев сменил имя и фамилию», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель УМВД ХМАО планирует назначить на место заместителя своего земляка Глущенко. Сатретдинов и Глущенко хорошо знают друг друга еще со времен совместной работы в Поволжье.

Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов укрепил астраханский клан в окружном главке, назначив на пост заместителя своего земляка Александра Глущенко. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. «Новый зам будет курировать охрану общественного порядка, уголовный розыск и криминалистов-экспертов. До назначения Глущенко несколько лет возглавлял УМВД Сургута. На пост зама его прочили еще с весны этого года, но министр МВД Владимир Колокольцев подписал рапорт о назначении только в конце прошлой недели», — сообщил собеседник. На должность заместителя Сатретдинова претендовали еще два руководителя из полиции — Хаматов, возглавляющий управление МВД Нижневартовска, и полковник внутренних дел Кондрашов. «Кондрашев временно исполнял обязанности зама еще с весны, но его не утвердили на эту должность. О нем еще несколько лет назад в СМИ писали, что он якобы „крышует“ нелегальный бизнес на Ямале. После работы в ЯНАО Кондрашев сменил имя и фамилию», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель УМВД ХМАО планирует назначить на место заместителя своего земляка Глущенко. Сатретдинов и Глущенко хорошо знают друг друга еще со времен совместной работы в Поволжье.