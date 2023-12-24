Суд ЯНАО пересмотрел приговор опальному олигарху Ситникову

25 декабря 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Окружной суд ЯНАО смягчил приговор олигарху Олегу Ситникову Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела бизнесмена из ЯНАО Олега Ситникова Суд ЯНАО сократил приговор по уголовным делам бизнесмену Олегу Ситникову, обвиненного в неуплате налогов на сумму свыше 700 миллионов рублей. Апелляционное постановление размещено на сайте окружного суда. «Суд ЯНАО постановил: постановление Новоуренгойского городского суда от 16 октября 2023 года в отношении Олега Афанасьевича Ситникова отменить. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Ситникову 3 года 9 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей», — сообщается в апелляционном постановлении, опубликованном на сайте суда ЯНАО. Сроки давности по уголовным делам в отношении ООО «Севержелдортранс» и в отношении ООО Фирма «Макс» истекли в 2020 году. По делу в отношении ООО «Магистраль» судья Алексей Кузин снизил наказание с двух лет до 1 года 11 месяцев лишения свободы. Также были пересмотрены сроки в сторону уменьшения и по другим уголовным делам. Таким образом, адвокатам Ситникова удалось добиться уменьшения на три месяца условного срока в пользу бизнесмена, при этом длительность испытательного срока оставлена без изменений и составляет четыре года. Ранее URA.RU рассказало, что в октябре 2021 года Новоуренгойский городской суд приговорил Ситникова к четырем годам лишения свободы условно, а также к уплате штрафа в размере 50 тысяч рублей. В ноябре адвокаты бизнесмена подали апелляционную жалобу в суд ЯНАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд ЯНАО сократил приговор по уголовным делам бизнесмену Олегу Ситникову, обвиненного в неуплате налогов на сумму свыше 700 миллионов рублей. Апелляционное постановление размещено на сайте окружного суда. «Суд ЯНАО постановил: постановление Новоуренгойского городского суда от 16 октября 2023 года в отношении Олега Афанасьевича Ситникова отменить. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Ситникову 3 года 9 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей», — сообщается в апелляционном постановлении, опубликованном на сайте суда ЯНАО. Сроки давности по уголовным делам в отношении ООО «Севержелдортранс» и в отношении ООО Фирма «Макс» истекли в 2020 году. По делу в отношении ООО «Магистраль» судья Алексей Кузин снизил наказание с двух лет до 1 года 11 месяцев лишения свободы. Также были пересмотрены сроки в сторону уменьшения и по другим уголовным делам. Таким образом, адвокатам Ситникова удалось добиться уменьшения на три месяца условного срока в пользу бизнесмена, при этом длительность испытательного срока оставлена без изменений и составляет четыре года. Ранее URA.RU рассказало, что в октябре 2021 года Новоуренгойский городской суд приговорил Ситникова к четырем годам лишения свободы условно, а также к уплате штрафа в размере 50 тысяч рублей. В ноябре адвокаты бизнесмена подали апелляционную жалобу в суд ЯНАО.