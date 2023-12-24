Тюменский следком назвал возможную причину пожара, в котором погиб человек

Причиной пожара в Ялуторовском районе Тюменской области, в котором погиб один человек, могло стать замыкание электропроводки. Такую версию озвучила пресс-служба регионального управления СКР.
«По факту гибели мужчины в результате пожара в Ялуторовском районе проводится проверка. Следователи СК не исключают, что причиной трагедии могло послужить замыкание электропроводки. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
Как ранее сообщало URA.RU, пожар начался поздним вечером 24 декабря в частном доме в селе Беркут Ялуторовского района. После тушения на месте обнаружено тело хозяина дома.
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