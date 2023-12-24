24 декабря 2023
23 декабря 2023

Тюменский следком назвал возможную причину пожара, в котором погиб человек

Тюменское управление СКР проводит проверку из-за гибели человека в пожаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Пожар произошел ночью с 24 на 25 декабря в частном доме в Ялуторовском районе Фото:

Причиной пожара в Ялуторовском районе Тюменской области, в котором погиб один человек, могло стать замыкание электропроводки. Такую версию озвучила пресс-служба регионального управления СКР.

«По факту гибели мужчины в результате пожара в Ялуторовском районе проводится проверка. Следователи СК не исключают, что причиной трагедии могло послужить замыкание электропроводки. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Как ранее сообщало URA.RU, пожар начался поздним вечером 24 декабря в частном доме в селе Беркут Ялуторовского района. После тушения на месте обнаружено тело хозяина дома.

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Причиной пожара в Ялуторовском районе Тюменской области, в котором погиб один человек, могло стать замыкание электропроводки. Такую версию озвучила пресс-служба регионального управления СКР. «По факту гибели мужчины в результате пожара в Ялуторовском районе проводится проверка. Следователи СК не исключают, что причиной трагедии могло послужить замыкание электропроводки. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Как ранее сообщало URA.RU, пожар начался поздним вечером 24 декабря в частном доме в селе Беркут Ялуторовского района. После тушения на месте обнаружено тело хозяина дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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