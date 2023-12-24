24 декабря 2023
23 декабря 2023

Тюменцы стали миллионерами после покупки лотерейных билетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы-победители предпочитают тратить деньги на покупку жилья Фото:

Двое жителей Тюменской области в 2023 году выиграли в лотерею по пять миллионов рублей. Еще один тюменец стал обладателем суперприза — 13 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе государственных лотерей «Столото».

«В 2023 году в Тюменской области было три крупных выигрыша в лотерею. В акции „Рапидо“ выигрыш составил 13 421 133 рубля. В „Жилищной лотерее“ и „Моментальной“ — по 5 000 000 рублей», — сообщили в компании.

Победителем «Жилищной лотереи» стал учитель физкультуры из Тюменской области. О выигрыше мужчина узнал случайно. Призовые деньги (5 млн рублей) тюменец потратит на покупку квартиры для семьи.

С января по ноябрь 2023 года общий выигрыш победителей из Тюменской области составил больше 376 миллионов рублей. В регионе было куплено 1 614 810 билетов, которые впоследствии стали выигрышными.

Ранее агентство рассказывало о том, что в декабре этого года житель Тюмени выиграл более 14 миллионов рублей в лотерею. Участник угадал восемь чисел в первом игровом поле и одно число во втором.

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Двое жителей Тюменской области в 2023 году выиграли в лотерею по пять миллионов рублей. Еще один тюменец стал обладателем суперприза — 13 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе государственных лотерей «Столото». «В 2023 году в Тюменской области было три крупных выигрыша в лотерею. В акции „Рапидо“ выигрыш составил 13 421 133 рубля. В „Жилищной лотерее“ и „Моментальной“ — по 5 000 000 рублей», — сообщили в компании. Победителем «Жилищной лотереи» стал учитель физкультуры из Тюменской области. О выигрыше мужчина узнал случайно. Призовые деньги (5 млн рублей) тюменец потратит на покупку квартиры для семьи. С января по ноябрь 2023 года общий выигрыш победителей из Тюменской области составил больше 376 миллионов рублей. В регионе было куплено 1 614 810 билетов, которые впоследствии стали выигрышными. Ранее агентство рассказывало о том, что в декабре этого года житель Тюмени выиграл более 14 миллионов рублей в лотерею. Участник угадал восемь чисел в первом игровом поле и одно число во втором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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