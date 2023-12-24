Тюменцы стали миллионерами после покупки лотерейных билетов

25 декабря 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Тюменцы-победители предпочитают тратить деньги на покупку жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Двое жителей Тюменской области в 2023 году выиграли в лотерею по пять миллионов рублей. Еще один тюменец стал обладателем суперприза — 13 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе государственных лотерей «Столото». «В 2023 году в Тюменской области было три крупных выигрыша в лотерею. В акции „Рапидо“ выигрыш составил 13 421 133 рубля. В „Жилищной лотерее“ и „Моментальной“ — по 5 000 000 рублей», — сообщили в компании. Победителем «Жилищной лотереи» стал учитель физкультуры из Тюменской области. О выигрыше мужчина узнал случайно. Призовые деньги (5 млн рублей) тюменец потратит на покупку квартиры для семьи. С января по ноябрь 2023 года общий выигрыш победителей из Тюменской области составил больше 376 миллионов рублей. В регионе было куплено 1 614 810 билетов, которые впоследствии стали выигрышными. Ранее агентство рассказывало о том, что в декабре этого года житель Тюмени выиграл более 14 миллионов рублей в лотерею. Участник угадал восемь чисел в первом игровом поле и одно число во втором.

Двое жителей Тюменской области в 2023 году выиграли в лотерею по пять миллионов рублей. Еще один тюменец стал обладателем суперприза — 13 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе государственных лотерей «Столото». «В 2023 году в Тюменской области было три крупных выигрыша в лотерею. В акции „Рапидо“ выигрыш составил 13 421 133 рубля. В „Жилищной лотерее“ и „Моментальной“ — по 5 000 000 рублей», — сообщили в компании. Победителем «Жилищной лотереи» стал учитель физкультуры из Тюменской области. О выигрыше мужчина узнал случайно. Призовые деньги (5 млн рублей) тюменец потратит на покупку квартиры для семьи. С января по ноябрь 2023 года общий выигрыш победителей из Тюменской области составил больше 376 миллионов рублей. В регионе было куплено 1 614 810 билетов, которые впоследствии стали выигрышными. Ранее агентство рассказывало о том, что в декабре этого года житель Тюмени выиграл более 14 миллионов рублей в лотерею. Участник угадал восемь чисел в первом игровом поле и одно число во втором.