Челябинские аграрии вырастят квадратные яблоки

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, фрукты, яблоки
В Каслинском районе форму яблок изменят на квадратную Фото:

Аграрии в Каслинском районе (Челябинская область) вырастят квадратные яблоки. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, форму придадут сорту «Свердловчанин».

«В сезоне 2024 года у нас появятся в ассортименте квадратные яблоки. Продукт будет показывать на выставках», — сообщила URA.RU Сегаль.

«Свердловчанина» выбрали потому, что он соответствует размеру корекса — пластикового контейнера, куда будут помещать яблоко. Плод будет достигать размера контейнера и приобретать его форму. Размер корекса составит пять на пять сантиметров, а весь яблока достигнет 180 граммов.

Таким образом аграрии вырастят несколько сотен килограмм. Под подсадками будет занято порядка одного гектара. Всего под яблони в садах отведена площадь в 135 га.

Летом «Григорьевские сады» показали яблоки с ярко-красной мякотью. В садах вырастили два сорта: французский Jeromine и сорт алтайской селекции «Горная роза». Несмотря на то, что сорта продавали дороже обычных, раскупили такие плоды быстро.

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Аграрии в Каслинском районе (Челябинская область) вырастят квадратные яблоки. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, форму придадут сорту «Свердловчанин». «В сезоне 2024 года у нас появятся в ассортименте квадратные яблоки. Продукт будет показывать на выставках», — сообщила URA.RU Сегаль. «Свердловчанина» выбрали потому, что он соответствует размеру корекса — пластикового контейнера, куда будут помещать яблоко. Плод будет достигать размера контейнера и приобретать его форму. Размер корекса составит пять на пять сантиметров, а весь яблока достигнет 180 граммов. Таким образом аграрии вырастят несколько сотен килограмм. Под подсадками будет занято порядка одного гектара. Всего под яблони в садах отведена площадь в 135 га. Летом «Григорьевские сады» показали яблоки с ярко-красной мякотью. В садах вырастили два сорта: французский Jeromine и сорт алтайской селекции «Горная роза». Несмотря на то, что сорта продавали дороже обычных, раскупили такие плоды быстро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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