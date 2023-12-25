Челябинские аграрии вырастят квадратные яблоки

25 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Каслинском районе форму яблок изменят на квадратную Фото: Денис Моргунов © URA.RU Аграрии в Каслинском районе (Челябинская область) вырастят квадратные яблоки. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, форму придадут сорту «Свердловчанин». «В сезоне 2024 года у нас появятся в ассортименте квадратные яблоки. Продукт будет показывать на выставках», — сообщила URA.RU Сегаль. «Свердловчанина» выбрали потому, что он соответствует размеру корекса — пластикового контейнера, куда будут помещать яблоко. Плод будет достигать размера контейнера и приобретать его форму. Размер корекса составит пять на пять сантиметров, а весь яблока достигнет 180 граммов. Таким образом аграрии вырастят несколько сотен килограмм. Под подсадками будет занято порядка одного гектара. Всего под яблони в садах отведена площадь в 135 га. Летом «Григорьевские сады» показали яблоки с ярко-красной мякотью. В садах вырастили два сорта: французский Jeromine и сорт алтайской селекции «Горная роза». Несмотря на то, что сорта продавали дороже обычных, раскупили такие плоды быстро.

Аграрии в Каслинском районе (Челябинская область) вырастят квадратные яблоки. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, форму придадут сорту «Свердловчанин». «В сезоне 2024 года у нас появятся в ассортименте квадратные яблоки. Продукт будет показывать на выставках», — сообщила URA.RU Сегаль. «Свердловчанина» выбрали потому, что он соответствует размеру корекса — пластикового контейнера, куда будут помещать яблоко. Плод будет достигать размера контейнера и приобретать его форму. Размер корекса составит пять на пять сантиметров, а весь яблока достигнет 180 граммов. Таким образом аграрии вырастят несколько сотен килограмм. Под подсадками будет занято порядка одного гектара. Всего под яблони в садах отведена площадь в 135 га. Летом «Григорьевские сады» показали яблоки с ярко-красной мякотью. В садах вырастили два сорта: французский Jeromine и сорт алтайской селекции «Горная роза». Несмотря на то, что сорта продавали дороже обычных, раскупили такие плоды быстро.