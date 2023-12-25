Челябинские аграрии вырастят квадратные яблоки

Аграрии в Каслинском районе (Челябинская область) вырастят квадратные яблоки. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, форму придадут сорту «Свердловчанин».
«В сезоне 2024 года у нас появятся в ассортименте квадратные яблоки. Продукт будет показывать на выставках», — сообщила URA.RU Сегаль.
«Свердловчанина» выбрали потому, что он соответствует размеру корекса — пластикового контейнера, куда будут помещать яблоко. Плод будет достигать размера контейнера и приобретать его форму. Размер корекса составит пять на пять сантиметров, а весь яблока достигнет 180 граммов.
Таким образом аграрии вырастят несколько сотен килограмм. Под подсадками будет занято порядка одного гектара. Всего под яблони в садах отведена площадь в 135 га.
Летом «Григорьевские сады» показали яблоки с ярко-красной мякотью. В садах вырастили два сорта: французский Jeromine и сорт алтайской селекции «Горная роза». Несмотря на то, что сорта продавали дороже обычных, раскупили такие плоды быстро.
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