24 декабря 2023
23 декабря 2023

Пермские разработчики создают Tinder для ученых

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор участников на пленарное заседании форума АСИ. Москва, депутат, смартфон, чиновник, диалог
Найти коллег для совместной работы станет проще Фото:

Сайт знакомств для ученых создают разработчики Пермского Политеха (ПНИПУ). Проект SciTinder призван помочь исследователям из разных областей науки найти коллег для совместной работы, сообщили URA.RU в вузе.

«Система работает на базе искусственного интеллекта и сравнивает ученых между собой по степени близости их научной деятельности. Для этого она анализирует цифровой след ученых, а именно их публикации. Искать ученых можно по ФИО или их идентификатору в Scopus — единой базе научной литературы. Кроме того, доступен поиск по небольшому текстовому описанию и поиск ближайших коллег выбранного ученого», — рассказали создатели веб-приложения. Система не только предоставит информацию о научных деятелях, но и подскажет, как с ними связаться.

У SciTinder в России нет аналогов, говорят авторы проекта. Программа, по их словам, поможет быстро и легко находить специалистов для образования научных коллективов и совместной работы над масштабными проектами. В будущем политехники планируют пополнять базу данных учеными и научными организациями других стран. Полноценный релиз системы планируется к концу 2024 года.

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Сайт знакомств для ученых создают разработчики Пермского Политеха (ПНИПУ). Проект SciTinder призван помочь исследователям из разных областей науки найти коллег для совместной работы, сообщили URA.RU в вузе. «Система работает на базе искусственного интеллекта и сравнивает ученых между собой по степени близости их научной деятельности. Для этого она анализирует цифровой след ученых, а именно их публикации. Искать ученых можно по ФИО или их идентификатору в Scopus — единой базе научной литературы. Кроме того, доступен поиск по небольшому текстовому описанию и поиск ближайших коллег выбранного ученого», — рассказали создатели веб-приложения. Система не только предоставит информацию о научных деятелях, но и подскажет, как с ними связаться. У SciTinder в России нет аналогов, говорят авторы проекта. Программа, по их словам, поможет быстро и легко находить специалистов для образования научных коллективов и совместной работы над масштабными проектами. В будущем политехники планируют пополнять базу данных учеными и научными организациями других стран. Полноценный релиз системы планируется к концу 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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