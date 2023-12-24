Пермские разработчики создают Tinder для ученых

25 декабря 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Найти коллег для совместной работы станет проще Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сайт знакомств для ученых создают разработчики Пермского Политеха (ПНИПУ). Проект SciTinder призван помочь исследователям из разных областей науки найти коллег для совместной работы, сообщили URA.RU в вузе. «Система работает на базе искусственного интеллекта и сравнивает ученых между собой по степени близости их научной деятельности. Для этого она анализирует цифровой след ученых, а именно их публикации. Искать ученых можно по ФИО или их идентификатору в Scopus — единой базе научной литературы. Кроме того, доступен поиск по небольшому текстовому описанию и поиск ближайших коллег выбранного ученого», — рассказали создатели веб-приложения. Система не только предоставит информацию о научных деятелях, но и подскажет, как с ними связаться. У SciTinder в России нет аналогов, говорят авторы проекта. Программа, по их словам, поможет быстро и легко находить специалистов для образования научных коллективов и совместной работы над масштабными проектами. В будущем политехники планируют пополнять базу данных учеными и научными организациями других стран. Полноценный релиз системы планируется к концу 2024 года.

Сайт знакомств для ученых создают разработчики Пермского Политеха (ПНИПУ). Проект SciTinder призван помочь исследователям из разных областей науки найти коллег для совместной работы, сообщили URA.RU в вузе. «Система работает на базе искусственного интеллекта и сравнивает ученых между собой по степени близости их научной деятельности. Для этого она анализирует цифровой след ученых, а именно их публикации. Искать ученых можно по ФИО или их идентификатору в Scopus — единой базе научной литературы. Кроме того, доступен поиск по небольшому текстовому описанию и поиск ближайших коллег выбранного ученого», — рассказали создатели веб-приложения. Система не только предоставит информацию о научных деятелях, но и подскажет, как с ними связаться. У SciTinder в России нет аналогов, говорят авторы проекта. Программа, по их словам, поможет быстро и легко находить специалистов для образования научных коллективов и совместной работы над масштабными проектами. В будущем политехники планируют пополнять базу данных учеными и научными организациями других стран. Полноценный релиз системы планируется к концу 2024 года.