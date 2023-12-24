Свердловчанка, закопавшая сына в снегу после родов, раскрыла мотив

Свердловчанка, закопавшая сына после родов, решила избавиться от него спонтанно

25 декабря 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Мальчик родился на 35 неделе, сейчас он находится в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница закрытого свердловского города Свободный, которая тайно родила ребенка в бане и попыталась избавиться от него, планирует забрать малыша домой. В этом ее убедили муж и родственники. Также она не понимает, откуда у нее возникли мысли убить ребенка. «Я не знаю, что произошло в тот момент, сама себе ничего объяснить не могу. Я никому не говорила про беременность. Хотела родить и отказ написать, просто увезти и отказаться уже спокойно. Но мысли, чтобы с ним что-то сделать, у меня не было», — рассказала девушка порталу Е1.RU. 20 декабря беременная жительница Свободного приехала на дачу к свекру, чтобы в тайне от всех родить ребенка. Она ушла в баню, где под утро ее обнаружил хозяин дачи, приехавший покормить уток и гусей. Мужчина удивился, увидев невестку с младенцем на руках, и побежал за помощью. А когда вернулся, обнаружил ребенка закопанным в сугробе. Сейчас младенец находится в реанимации, мать также забрали больницу. Ее охраняет полиция. Подробности истории — в сюжете URA.RU.

Жительница закрытого свердловского города Свободный, которая тайно родила ребенка в бане и попыталась избавиться от него, планирует забрать малыша домой. В этом ее убедили муж и родственники. Также она не понимает, откуда у нее возникли мысли убить ребенка. «Я не знаю, что произошло в тот момент, сама себе ничего объяснить не могу. Я никому не говорила про беременность. Хотела родить и отказ написать, просто увезти и отказаться уже спокойно. Но мысли, чтобы с ним что-то сделать, у меня не было», — рассказала девушка порталу Е1.RU. 20 декабря беременная жительница Свободного приехала на дачу к свекру, чтобы в тайне от всех родить ребенка. Она ушла в баню, где под утро ее обнаружил хозяин дачи, приехавший покормить уток и гусей. Мужчина удивился, увидев невестку с младенцем на руках, и побежал за помощью. А когда вернулся, обнаружил ребенка закопанным в сугробе. Сейчас младенец находится в реанимации, мать также забрали больницу. Ее охраняет полиция. Подробности истории — в сюжете URA.RU.