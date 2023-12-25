Компании ХМАО набирают новичков на вакансии с высокой зарплатой из-за дефицита кадров

В ХМАО в сфере торговли готовы платить высокую зарплату из-за дефицита кадров

26 декабря 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

В ХМАО высокую зарплату готовы платить в сфере торговли и недвижимости, несмотря на отсутствие опыта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе компании готовы платить более ста тысяч рублей новым сотрудникам в сфере торговли и недвижимости, несмотря на отсутствие опыта. Отрасли испытывают острый дефицит кадров. Об этом URA.RU рассказали представители сервиса Head Hunter. «Сменному торговому представителю без водителя готовы платить от 120 000 рублей до вычета налогов. А агент по недвижимости на входящем потоке может рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей на руки», — следует из данных исследования. На высокую зарплату в Югре могут рассчитывать и продавцы ювелирных изделий — тоже от 100 тысяч рублей. Аналогичный заработок в регионе предлагают слесарю по ремонту автомобилей. Сфера автобизнеса также испытывает дефицит кадров. Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных вакансиях ХМАО, где берут работать без опыта. Например, среди них находятся водители, которые могут рассчитывать на зарплату более 200 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе компании готовы платить более ста тысяч рублей новым сотрудникам в сфере торговли и недвижимости, несмотря на отсутствие опыта. Отрасли испытывают острый дефицит кадров. Об этом URA.RU рассказали представители сервиса Head Hunter. «Сменному торговому представителю без водителя готовы платить от 120 000 рублей до вычета налогов. А агент по недвижимости на входящем потоке может рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей на руки», — следует из данных исследования. На высокую зарплату в Югре могут рассчитывать и продавцы ювелирных изделий — тоже от 100 тысяч рублей. Аналогичный заработок в регионе предлагают слесарю по ремонту автомобилей. Сфера автобизнеса также испытывает дефицит кадров. Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных вакансиях ХМАО, где берут работать без опыта. Например, среди них находятся водители, которые могут рассчитывать на зарплату более 200 тысяч рублей.