В конце года работодатели Ямала испытывают нужду в торговых представителях, автомойщиках и директорах магазинов. Об этом URA.RU рассказали аналитики hh.ru.
«В ЯНАО в декабре на одну вакансию торгового представителя приходится лишь 0,5 резюме. Такая же острая ситуация с автомойщиками (0,6 резюме) и директорами магазина (0,7 резюме). В дефиците товароведы (0,8), продавцы-консультанты и менеджеры ресторана (по 0,9)», — сообщили специалисты платформы платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
На конец 2023 года на Ямале на одну вакансию в регионе приходится 3,5 активных резюме. Это показатель демонстрирует ощутимую нехватку соискателей.
Ранее URA.RU сообщало о ситуации на рынке занятости в ЯНАО. Уровень безработицы в округе самый низкий в стране. Менее тысячи человек находятся в поиске работы, а на одного соискателя приходится 13 предложений.
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