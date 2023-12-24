24 декабря 2023
23 декабря 2023
22 декабря 2023

Каких специалистов не хватает в ЯНАО. Инфографика

HH.ru: на рынке труда в ЯНАО не хватает торговых представителей и автомойщиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа, сведения о работе
На одну вакансию в ЯНАО приходится 3,5 активных резюме Фото:

В конце года работодатели Ямала испытывают нужду в торговых представителях, автомойщиках и директорах магазинов. Об этом URA.RU рассказали аналитики hh.ru.

«В ЯНАО в декабре на одну вакансию торгового представителя приходится лишь 0,5 резюме. Такая же острая ситуация с автомойщиками (0,6 резюме) и директорами магазина (0,7 резюме). В дефиците товароведы (0,8), продавцы-консультанты и менеджеры ресторана (по 0,9)», — сообщили специалисты платформы платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

На конец 2023 года на Ямале на одну вакансию в регионе приходится 3,5 активных резюме. Это показатель демонстрирует ощутимую нехватку соискателей.

Ранее URA.RU сообщало о ситуации на рынке занятости в ЯНАО. Уровень безработицы в округе самый низкий в стране. Менее тысячи человек находятся в поиске работы, а на одного соискателя приходится 13 предложений.

Самые дефицитные специализации ЯНАО
Самые дефицитные специализации ЯНАО

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В конце года работодатели Ямала испытывают нужду в торговых представителях, автомойщиках и директорах магазинов. Об этом URA.RU рассказали аналитики hh.ru. «В ЯНАО в декабре на одну вакансию торгового представителя приходится лишь 0,5 резюме. Такая же острая ситуация с автомойщиками (0,6 резюме) и директорами магазина (0,7 резюме). В дефиците товароведы (0,8), продавцы-консультанты и менеджеры ресторана (по 0,9)», — сообщили специалисты платформы платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. На конец 2023 года на Ямале на одну вакансию в регионе приходится 3,5 активных резюме. Это показатель демонстрирует ощутимую нехватку соискателей. Ранее URA.RU сообщало о ситуации на рынке занятости в ЯНАО. Уровень безработицы в округе самый низкий в стране. Менее тысячи человек находятся в поиске работы, а на одного соискателя приходится 13 предложений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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