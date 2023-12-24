В Тюменской гордуме нашли деньги на новые дороги

Бюджет Тюмени на 2024 и последующие два года удалось увеличить за счет корректировки межбюджетных трансфертов. Дополнительные финансы будут направлены на строительство новых дорог областного центра, сообщает на официальном сайте пресс-служба думы со ссылкой на спикера собрания Светлану Иванову.
«На будущий год намечено строительство дорог в квартале улиц Алебашевской, Дружбы, Мельникайте и реки Туры. На эти цели предусмотрен 471 млн рублей», — приводит пресс-служба слова Ивановой.
Известно, что в 2024 году общий объем доходов и расходов бюджета будет увеличен более чем на 511 млн рублей, в 2025 году — почти на 195 млн рублей, в 2026 году — на 42 млн рублей. Помимо дорог финансы будут направлены на капитальный ремонт и оснащение школы № 22. «Дополнительные финансы окажут так же стимулирующий эффект для программ развития жилищного строительства», — добавила по данным пресс-службы думы Иванова.
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