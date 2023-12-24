В пермском минздраве опровергли смерть девочки от пробы Манту

25 декабря 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Ребенок умер через несколько дней после пробы Манту Фото: Илья Московец © URA.RU Минздрав Пермского провел разбор смерти четыехмесячной девочки после пробы Манту в Кудымкаре. Специалисты ведомства не нашли связи между летальным исходом и пробой Манту, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава. «Министерством здравоохранения Пермского края проведен предварительный разбор случая смерти ребенка в г. Кудымкар. Связи между проведенной пробой Манту и заболеванием, закончившимся летальным исходом не установлено», — сообщили в минздраве. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. После нее будет проведена проверка качества оказания медпомощи. О смерти младенца стало известно на прошлой неделе. Как рассказали родители погибшей, девочке поставили пробу Манту, а на следующее утро у ребенка температура поднялась до 39 градусов. Госпитализировали ребенка только через день. В больнице ребенку стало хуже, у нее появились пятна и стали синеть губы, позже мледенец умер. После этого проверку случая начали минздрав и СУ СК по Пермскому краю.

Минздрав Пермского провел разбор смерти четыехмесячной девочки после пробы Манту в Кудымкаре. Специалисты ведомства не нашли связи между летальным исходом и пробой Манту, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава. «Министерством здравоохранения Пермского края проведен предварительный разбор случая смерти ребенка в г. Кудымкар. Связи между проведенной пробой Манту и заболеванием, закончившимся летальным исходом не установлено», — сообщили в минздраве. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. После нее будет проведена проверка качества оказания медпомощи. О смерти младенца стало известно на прошлой неделе. Как рассказали родители погибшей, девочке поставили пробу Манту, а на следующее утро у ребенка температура поднялась до 39 градусов. Госпитализировали ребенка только через день. В больнице ребенку стало хуже, у нее появились пятна и стали синеть губы, позже мледенец умер. После этого проверку случая начали минздрав и СУ СК по Пермскому краю.