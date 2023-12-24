24 декабря 2023

В пермском минздраве опровергли смерть девочки от пробы Манту

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок умер через несколько дней после пробы Манту Фото:

Минздрав Пермского провел разбор смерти четыехмесячной девочки после пробы Манту в Кудымкаре. Специалисты ведомства не нашли связи между летальным исходом и пробой Манту, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава.

«Министерством здравоохранения Пермского края проведен предварительный разбор случая смерти ребенка в г. Кудымкар. Связи между проведенной пробой Манту и заболеванием, закончившимся летальным исходом не установлено», — сообщили в минздраве. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. После нее будет проведена проверка качества оказания медпомощи.

О смерти младенца стало известно на прошлой неделе. Как рассказали родители погибшей, девочке поставили пробу Манту, а на следующее утро у ребенка температура поднялась до 39 градусов. Госпитализировали ребенка только через день. В больнице ребенку стало хуже, у нее появились пятна и стали синеть губы, позже мледенец умер. После этого проверку случая начали минздрав и СУ СК по Пермскому краю.

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Минздрав Пермского провел разбор смерти четыехмесячной девочки после пробы Манту в Кудымкаре. Специалисты ведомства не нашли связи между летальным исходом и пробой Манту, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава. «Министерством здравоохранения Пермского края проведен предварительный разбор случая смерти ребенка в г. Кудымкар. Связи между проведенной пробой Манту и заболеванием, закончившимся летальным исходом не установлено», — сообщили в минздраве. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. После нее будет проведена проверка качества оказания медпомощи. О смерти младенца стало известно на прошлой неделе. Как рассказали родители погибшей, девочке поставили пробу Манту, а на следующее утро у ребенка температура поднялась до 39 градусов. Госпитализировали ребенка только через день. В больнице ребенку стало хуже, у нее появились пятна и стали синеть губы, позже мледенец умер. После этого проверку случая начали минздрав и СУ СК по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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