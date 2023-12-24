ГИБДД уточнила подробности ДТП с провалившимся в яму такси в Кургане. Видео

25 декабря 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Авария произошла 25 декабря (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за ДТП, в котором машина такси въехала в яму, погиб водитель и два пассажира были госпитализированы. Данная информация размещена в группе областного УГИБДД в соцсети «ВКонтакте». «В результате происшествия, водитель 2003 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении. Пассажиры 1990 и 1987 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — указано в сообщении. По данным ГИБДД, авария произошла примерно в 05:30 возле дома, расположенного по адресу пр. Конституции №75. В ведомстве отметили, что водитель допустил наезд на дорожное ограждение и съехал в место проведения ремонтных работ, проводимых АО «Водный союз». Представители ГИБДД добавили, что в месте проведения работ были установлены все необходимые ограждающие элементы. Представители компании «Водный союз» выразила соболезнования курганцам в связи с ДТП. Также свои соболезнования выразили сотрудники сервиса заказа такси Maxim.

В Кургане из-за ДТП, в котором машина такси въехала в яму, погиб водитель и два пассажира были госпитализированы. Данная информация размещена в группе областного УГИБДД в соцсети «ВКонтакте». «В результате происшествия, водитель 2003 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении. Пассажиры 1990 и 1987 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — указано в сообщении. По данным ГИБДД, авария произошла примерно в 05:30 возле дома, расположенного по адресу пр. Конституции №75. В ведомстве отметили, что водитель допустил наезд на дорожное ограждение и съехал в место проведения ремонтных работ, проводимых АО «Водный союз». Представители ГИБДД добавили, что в месте проведения работ были установлены все необходимые ограждающие элементы. Представители компании «Водный союз» выразила соболезнования курганцам в связи с ДТП. Также свои соболезнования выразили сотрудники сервиса заказа такси Maxim.