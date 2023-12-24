24 декабря 2023
23 декабря 2023

В такси, попавшем в яму в Кургане, погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , знак стоп, ограничительная лента, ремонтные работы
Погиб пассажир такси, упавший в яму Фото:

Пассажир такси, влетевшего в раскопку на проспекте Конституции, в результате ДТП погиб. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Пассажир такси, упавший в яму на проспекте Конституции, погиб», — рассказали источники. Мужчина получил смертельные травмы, упав в глубокую яму. Другие пассажиры автомобиля якобы попали в больницу.

Редакция обратилась в городскую госавтоинспекцию за комментарием относительно ДТП. В ведомстве проинформировали, что готовится официальный релиз об инциденте. По предварительным данным пострадавший в аварии скончался.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель такси влетел в раскопку. Место происшествия было огорожено, но автомобиль снес заграждения.

Обновлено в 11:22 (мст) 25.12.2023 г. В компании MAXIM прокомментировали происшествие. В организации отметили, что «утром 25 декабря в результате ДТП на заказе погиб водитель таксопарка — партнера сервиса „Максим“, два его пассажира пострадали и находятся в реанимации. Сожалеем о случившемся. Соболезнуем родным водителя. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Сервис готов оказать необходимую материальную помощь по программе защиты „Максим-гарантия“, для этого законным представителям пострадавших нужно обратиться в офис сервиса».

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Пассажир такси, влетевшего в раскопку на проспекте Конституции, в результате ДТП погиб. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Пассажир такси, упавший в яму на проспекте Конституции, погиб», — рассказали источники. Мужчина получил смертельные травмы, упав в глубокую яму. Другие пассажиры автомобиля якобы попали в больницу. Редакция обратилась в городскую госавтоинспекцию за комментарием относительно ДТП. В ведомстве проинформировали, что готовится официальный релиз об инциденте. По предварительным данным пострадавший в аварии скончался. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель такси влетел в раскопку. Место происшествия было огорожено, но автомобиль снес заграждения. Обновлено в 11:22 (мст) 25.12.2023 г. В компании MAXIM прокомментировали происшествие. В организации отметили, что «утром 25 декабря в результате ДТП на заказе погиб водитель таксопарка — партнера сервиса „Максим“, два его пассажира пострадали и находятся в реанимации. Сожалеем о случившемся. Соболезнуем родным водителя. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Сервис готов оказать необходимую материальную помощь по программе защиты „Максим-гарантия“, для этого законным представителям пострадавших нужно обратиться в офис сервиса».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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