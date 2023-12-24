Курганские компании выразили соболезнования из-за ДТП с участием такси

25 декабря 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Водитель таксопарка, который является партнером сервиса «Максим», погиб в результате ДТП (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Водный союз» выразила соболезнования курганцам в связи с ДТП с участием экипажа такси, в котором погиб водитель. Информация об этом была размещена в telegram-канале АО «Водный союз». Также соболезнования выразила компания MAXIM. «АО „Водный Союз“ выражает глубокое сожаление в связи с произошедшим инцидентом и еще раз просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах: соблюдать скоростной режим, обращать внимание на предупредительные сигналы и соответствующие знаки, установленные вдоль проезжей части», — сообщается в telegram-канале «Водного союза». Компания отметила, что на месте раскопок, куда влетел автомобиль, на проезжей части были установлены все необходимые предупреждающие знаки. Их, по данным «Водного союза», разместили в соответствии с требованиями охраны труда при проведении подобных работ и схеме расстановки дорожных знаков и ограждений. По информации telegram-канала, раскопка была огорожена металлическими конструкциями с сигнальными огнями по периметру — такой порядок, установлен администрацией города. При этом на участке дороги была доступна только одна полоса движения из двух. Как сообщили в компании MAXIM, утром 25 декабря в результате ДТП, выполняя заказ, погиб водитель таксопарка — партнера сервиса «Максим». Также уточнили, что два пассажира экипажа пострадали и находятся в реанимации. «Сожалеем о случившемся. Соболезнуем родным водителя. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — сообщила компания. Сервис, как рассказали в MAXIM, может оказать материальную помощь по программе защиты «Максим-гарантия». Чтобы получить эту помощь, законным представителям пострадавших нужно обратиться в офис сервиса. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месте раскопки произошло смертельное ДТП. В раскопку влетела машина такси. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Водный союз» выразила соболезнования курганцам в связи с ДТП с участием экипажа такси, в котором погиб водитель. Информация об этом была размещена в telegram-канале АО «Водный союз». Также соболезнования выразила компания MAXIM. «АО „Водный Союз“ выражает глубокое сожаление в связи с произошедшим инцидентом и еще раз просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах: соблюдать скоростной режим, обращать внимание на предупредительные сигналы и соответствующие знаки, установленные вдоль проезжей части», — сообщается в telegram-канале «Водного союза». Компания отметила, что на месте раскопок, куда влетел автомобиль, на проезжей части были установлены все необходимые предупреждающие знаки. Их, по данным «Водного союза», разместили в соответствии с требованиями охраны труда при проведении подобных работ и схеме расстановки дорожных знаков и ограждений. По информации telegram-канала, раскопка была огорожена металлическими конструкциями с сигнальными огнями по периметру — такой порядок, установлен администрацией города. При этом на участке дороги была доступна только одна полоса движения из двух. Как сообщили в компании MAXIM, утром 25 декабря в результате ДТП, выполняя заказ, погиб водитель таксопарка — партнера сервиса «Максим». Также уточнили, что два пассажира экипажа пострадали и находятся в реанимации. «Сожалеем о случившемся. Соболезнуем родным водителя. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — сообщила компания. Сервис, как рассказали в MAXIM, может оказать материальную помощь по программе защиты «Максим-гарантия». Чтобы получить эту помощь, законным представителям пострадавших нужно обратиться в офис сервиса. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месте раскопки произошло смертельное ДТП. В раскопку влетела машина такси.