Мэр Перми взял на контроль гололедицу и снег на улицах

25 декабря 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Гололед наблюдается на многих улицах Перми Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин получил большое количество обращений по неубранным от снега и гололеда тротуарам города. Мэр поручил подрядчикам оперативно расчищать улицы, а своему заместителю назначил взять задачу на личный контроль. Об этом Соснин написал в своем telegram-канале. «Вижу большое количество обращений по гололеду и неубранным тротуарам. Поручил своему заместителю Дмитрию Галиханову взять этот вопрос на личный контроль», — пишет мэр. Также Соснин призвал пермяков написать в комментариях на какие места нужно обратить внимание. Подрядчикам мэр назначил задачу оперативно отчищать тротуар и обрабатывать их противогололедными средствами. Он отметил, что в ночь на 25 декабря на улицах Перми работало 173 единиц техники с 93 дорожными рабочими. Ранее синоптики дали прогноз погоды в Пермском крае на текущую неделю, согласно которому, в регионе до Нового года будет гололедица.

Глава Перми Эдуард Соснин получил большое количество обращений по неубранным от снега и гололеда тротуарам города. Мэр поручил подрядчикам оперативно расчищать улицы, а своему заместителю назначил взять задачу на личный контроль. Об этом Соснин написал в своем telegram-канале. «Вижу большое количество обращений по гололеду и неубранным тротуарам. Поручил своему заместителю Дмитрию Галиханову взять этот вопрос на личный контроль», — пишет мэр. Также Соснин призвал пермяков написать в комментариях на какие места нужно обратить внимание. Подрядчикам мэр назначил задачу оперативно отчищать тротуар и обрабатывать их противогололедными средствами. Он отметил, что в ночь на 25 декабря на улицах Перми работало 173 единиц техники с 93 дорожными рабочими. Ранее синоптики дали прогноз погоды в Пермском крае на текущую неделю, согласно которому, в регионе до Нового года будет гололедица.