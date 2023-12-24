Мэр Перми взял на контроль гололедицу и снег на улицах

Глава Перми Эдуард Соснин получил большое количество обращений по неубранным от снега и гололеда тротуарам города. Мэр поручил подрядчикам оперативно расчищать улицы, а своему заместителю назначил взять задачу на личный контроль. Об этом Соснин написал в своем telegram-канале.
«Вижу большое количество обращений по гололеду и неубранным тротуарам. Поручил своему заместителю Дмитрию Галиханову взять этот вопрос на личный контроль», — пишет мэр. Также Соснин призвал пермяков написать в комментариях на какие места нужно обратить внимание.
Подрядчикам мэр назначил задачу оперативно отчищать тротуар и обрабатывать их противогололедными средствами. Он отметил, что в ночь на 25 декабря на улицах Перми работало 173 единиц техники с 93 дорожными рабочими. Ранее синоптики дали прогноз погоды в Пермском крае на текущую неделю, согласно которому, в регионе до Нового года будет гололедица.
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