24 декабря 2023

Мэр Перми взял на контроль гололедицу и снег на улицах

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Екатеринбург, гололед, гололедица
Гололед наблюдается на многих улицах Перми Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин получил большое количество обращений по неубранным от снега и гололеда тротуарам города. Мэр поручил подрядчикам оперативно расчищать улицы, а своему заместителю назначил взять задачу на личный контроль. Об этом Соснин написал в своем telegram-канале.

«Вижу большое количество обращений по гололеду и неубранным тротуарам. Поручил своему заместителю Дмитрию Галиханову взять этот вопрос на личный контроль», — пишет мэр. Также Соснин призвал пермяков написать в комментариях на какие места нужно обратить внимание.

Подрядчикам мэр назначил задачу оперативно отчищать тротуар и обрабатывать их противогололедными средствами. Он отметил, что в ночь на 25 декабря на улицах Перми работало 173 единиц техники с 93 дорожными рабочими. Ранее синоптики дали прогноз погоды в Пермском крае на текущую неделю, согласно которому, в регионе до Нового года будет гололедица.

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Глава Перми Эдуард Соснин получил большое количество обращений по неубранным от снега и гололеда тротуарам города. Мэр поручил подрядчикам оперативно расчищать улицы, а своему заместителю назначил взять задачу на личный контроль. Об этом Соснин написал в своем telegram-канале. «Вижу большое количество обращений по гололеду и неубранным тротуарам. Поручил своему заместителю Дмитрию Галиханову взять этот вопрос на личный контроль», — пишет мэр. Также Соснин призвал пермяков написать в комментариях на какие места нужно обратить внимание. Подрядчикам мэр назначил задачу оперативно отчищать тротуар и обрабатывать их противогололедными средствами. Он отметил, что в ночь на 25 декабря на улицах Перми работало 173 единиц техники с 93 дорожными рабочими. Ранее синоптики дали прогноз погоды в Пермском крае на текущую неделю, согласно которому, в регионе до Нового года будет гололедица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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