В Челябинске мужчина обстрелял маршрутку с пассажирами

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Обстрелу подверглась маршрутка №35, курсирующая между поселком Новосинеглазово и Металлургическом районом Фото:

В Челябинске мужчина обстрелял маршрутку с пассажирами под номером 35, курсирующую по маршруту между поселком Новосинеглазово и Металлургическом районом. Неизвестный попал по стеклу автобуса, за которым сидели дети, сообщается в телеграм-канале.

«В Челябинске неизвестные выстрелили в стекло маршрутки №35. Одна из пассажирок рассказала, что в это время у окна сидели ее дети. К счастью, никто не пострадал», — сообщается в телеграм-канале «Недураки и дороги».

Как сообщает издание «КП», в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали проверить информацию о повреждении стекла в маршрутке. Сотрудники полиции свяжутся с представителями компании перевозчика для установления всех обстоятельств.

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В Челябинске мужчина обстрелял маршрутку с пассажирами под номером 35, курсирующую по маршруту между поселком Новосинеглазово и Металлургическом районом. Неизвестный попал по стеклу автобуса, за которым сидели дети, сообщается в телеграм-канале. «В Челябинске неизвестные выстрелили в стекло маршрутки №35. Одна из пассажирок рассказала, что в это время у окна сидели ее дети. К счастью, никто не пострадал», — сообщается в телеграм-канале «Недураки и дороги». Как сообщает издание «КП», в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали проверить информацию о повреждении стекла в маршрутке. Сотрудники полиции свяжутся с представителями компании перевозчика для установления всех обстоятельств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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