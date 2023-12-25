В Челябинске мужчина обстрелял маршрутку с пассажирами

25 декабря 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Обстрелу подверглась маршрутка №35, курсирующая между поселком Новосинеглазово и Металлургическом районом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске мужчина обстрелял маршрутку с пассажирами под номером 35, курсирующую по маршруту между поселком Новосинеглазово и Металлургическом районом. Неизвестный попал по стеклу автобуса, за которым сидели дети, сообщается в телеграм-канале. «В Челябинске неизвестные выстрелили в стекло маршрутки №35. Одна из пассажирок рассказала, что в это время у окна сидели ее дети. К счастью, никто не пострадал», — сообщается в телеграм-канале «Недураки и дороги». Как сообщает издание «КП», в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали проверить информацию о повреждении стекла в маршрутке. Сотрудники полиции свяжутся с представителями компании перевозчика для установления всех обстоятельств.

В Челябинске мужчина обстрелял маршрутку с пассажирами под номером 35, курсирующую по маршруту между поселком Новосинеглазово и Металлургическом районом. Неизвестный попал по стеклу автобуса, за которым сидели дети, сообщается в телеграм-канале. «В Челябинске неизвестные выстрелили в стекло маршрутки №35. Одна из пассажирок рассказала, что в это время у окна сидели ее дети. К счастью, никто не пострадал», — сообщается в телеграм-канале «Недураки и дороги». Как сообщает издание «КП», в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали проверить информацию о повреждении стекла в маршрутке. Сотрудники полиции свяжутся с представителями компании перевозчика для установления всех обстоятельств.