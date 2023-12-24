24 декабря 2023

В Челябинске по поручению Текслера проверят поврежденные участки водосетей

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Награждение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер поручил проверить все поврежденные участки водоводов в Челябинске Фото:

В Челябинске по поручению Алексея Текслера будет проведена всесторонняя проверка причин коммунальных аварий на сетях. Поручение челябинского губернатора мэр Наталья Котова передала своему заместителю Александру Астахову 25 декабря на аппаратном совещании.

«Только в декабре у нас были три аварийные ситуации с выходом воды на проезжую часть. Нужно срочно провести проверку с привлечением сторонних экспертов, чтобы получить независимую оценку», — поручила Котова.

Астахову мэр поручила определиться с экспертами и обсудить с руководством МУП «ПОВВ» дальнейшие действия, направленные на предотвращения коммунальных аварий на водопроводных сетях. Вице-мэр пообещал, что работа будет проведена в кратчайшие сроки. Доклад о проделанной работе будет подготовлен на следующем аппаратном совещании.

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В Челябинске по поручению Алексея Текслера будет проведена всесторонняя проверка причин коммунальных аварий на сетях. Поручение челябинского губернатора мэр Наталья Котова передала своему заместителю Александру Астахову 25 декабря на аппаратном совещании. «Только в декабре у нас были три аварийные ситуации с выходом воды на проезжую часть. Нужно срочно провести проверку с привлечением сторонних экспертов, чтобы получить независимую оценку», — поручила Котова. Астахову мэр поручила определиться с экспертами и обсудить с руководством МУП «ПОВВ» дальнейшие действия, направленные на предотвращения коммунальных аварий на водопроводных сетях. Вице-мэр пообещал, что работа будет проведена в кратчайшие сроки. Доклад о проделанной работе будет подготовлен на следующем аппаратном совещании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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