Крупнейшей лизинговой компании Тюменской области назначили нового руководителя

Крупнейшую в Тюменской области лизинговую компанию «ТАЛК лизин» возглавил экс-зам генерального директора Михаил Благовисный. Об этом сообщает официальная группа компании в социальной сети «ВКонтакте»
«Генеральным директором единственной в Тюменской области лизинговой компании со 100% государственным участием „ТАЛК лизинг“ (акционер — Правительство региона) назначен Михаил Благовисный. Михаил Благовисный — профессиональный экономист. В 2005 году с отличием закончил Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию по профессии „бухгалтерский учет, анализ и аудит“», — говорится в сообщении.
Известно, что в «ТАЛК лизинг» Благовисный работает с 2005 года. В компании он прошел путь от менеджера среднего звена до заместителя генерального директора. С октября исполнял обязанности руководителя лизинговой фирмы. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава компании Анатолий Картухин покинул свой пост и готовится к вступлению в новую должность в тюменском правительстве.
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