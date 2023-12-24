24 декабря 2023

Крупнейшей лизинговой компании Тюменской области назначили нового руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол РБК: финансы. Тюмень, картухин анатолий
Экс-генерал «ТАЛК лизинг» Анатолий Картухин готовится к вступлению в должность в областном правительстве Фото:

Крупнейшую в Тюменской области лизинговую компанию «ТАЛК лизин» возглавил экс-зам генерального директора Михаил Благовисный. Об этом сообщает официальная группа компании в социальной сети «ВКонтакте»

«Генеральным директором единственной в Тюменской области лизинговой компании со 100% государственным участием „ТАЛК лизинг“ (акционер — Правительство региона) назначен Михаил Благовисный. Михаил Благовисный — профессиональный экономист. В 2005 году с отличием закончил Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию по профессии „бухгалтерский учет, анализ и аудит“», — говорится в сообщении.

Известно, что в «ТАЛК лизинг» Благовисный работает с 2005 года. В компании он прошел путь от менеджера среднего звена до заместителя генерального директора. С октября исполнял обязанности руководителя лизинговой фирмы. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава компании Анатолий Картухин покинул свой пост и готовится к вступлению в новую должность в тюменском правительстве.

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Крупнейшую в Тюменской области лизинговую компанию «ТАЛК лизин» возглавил экс-зам генерального директора Михаил Благовисный. Об этом сообщает официальная группа компании в социальной сети «ВКонтакте» «Генеральным директором единственной в Тюменской области лизинговой компании со 100% государственным участием „ТАЛК лизинг“ (акционер — Правительство региона) назначен Михаил Благовисный. Михаил Благовисный — профессиональный экономист. В 2005 году с отличием закончил Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию по профессии „бухгалтерский учет, анализ и аудит“», — говорится в сообщении. Известно, что в «ТАЛК лизинг» Благовисный работает с 2005 года. В компании он прошел путь от менеджера среднего звена до заместителя генерального директора. С октября исполнял обязанности руководителя лизинговой фирмы. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава компании Анатолий Картухин покинул свой пост и готовится к вступлению в новую должность в тюменском правительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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