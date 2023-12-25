Организаторов наркосхемы в Тобольске и Кургане посадят на 30 лет

В Тюмени осуждены три участника схемы сбыта героина в Тобольске и Кургане

25 декабря 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

При обыске у осужденных изъяли больше 500 граммов сильнодействующего вещества Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске вынесли приговор трем гражданам стран ближнего зарубежья за участие в схеме сбыта героина. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех граждан стран ближнего зарубежья. Они признаны виновными в сбыте наркотических средств на территории Курганской и Тюменской областей», — говорится в сообщении. Известно, что в 2021 году обвиняемые организовали группу, в которой кроме них участвовал еще один, пока неизвестный человек. Партию наркотиков забрали из тайника в Курганской области. Часть была передана для распространения в Тобольске. После задержания мужчин удалось изъять более 500 граммов героина. Суд приговорил виновных к 11, 9 и 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание виновным предстоит в исправительной колонии строгого режима.

В Тобольске вынесли приговор трем гражданам стран ближнего зарубежья за участие в схеме сбыта героина. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех граждан стран ближнего зарубежья. Они признаны виновными в сбыте наркотических средств на территории Курганской и Тюменской областей», — говорится в сообщении. Известно, что в 2021 году обвиняемые организовали группу, в которой кроме них участвовал еще один, пока неизвестный человек. Партию наркотиков забрали из тайника в Курганской области. Часть была передана для распространения в Тобольске. После задержания мужчин удалось изъять более 500 граммов героина. Суд приговорил виновных к 11, 9 и 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание виновным предстоит в исправительной колонии строгого режима.