Организаторов наркосхемы в Тобольске и Кургане посадят на 30 лет

В Тобольске вынесли приговор трем гражданам стран ближнего зарубежья за участие в схеме сбыта героина. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
«Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех граждан стран ближнего зарубежья. Они признаны виновными в сбыте наркотических средств на территории Курганской и Тюменской областей», — говорится в сообщении.
Известно, что в 2021 году обвиняемые организовали группу, в которой кроме них участвовал еще один, пока неизвестный человек. Партию наркотиков забрали из тайника в Курганской области. Часть была передана для распространения в Тобольске. После задержания мужчин удалось изъять более 500 граммов героина.
Суд приговорил виновных к 11, 9 и 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание виновным предстоит в исправительной колонии строгого режима.
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