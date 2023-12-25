Организаторов наркосхемы в Тобольске и Кургане посадят на 30 лет

В Тюмени осуждены три участника схемы сбыта героина в Тобольске и Кургане
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
При обыске у осужденных изъяли больше 500 граммов сильнодействующего вещества Фото:

В Тобольске вынесли приговор трем гражданам стран ближнего зарубежья за участие в схеме сбыта героина. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех граждан стран ближнего зарубежья. Они признаны виновными в сбыте наркотических средств на территории Курганской и Тюменской областей», — говорится в сообщении.

Известно, что в 2021 году обвиняемые организовали группу, в которой кроме них участвовал еще один, пока неизвестный человек. Партию наркотиков забрали из тайника в Курганской области. Часть была передана для распространения в Тобольске. После задержания мужчин удалось изъять более 500 граммов героина.

Суд приговорил виновных к 11, 9 и 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание виновным предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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В Тобольске вынесли приговор трем гражданам стран ближнего зарубежья за участие в схеме сбыта героина. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех граждан стран ближнего зарубежья. Они признаны виновными в сбыте наркотических средств на территории Курганской и Тюменской областей», — говорится в сообщении. Известно, что в 2021 году обвиняемые организовали группу, в которой кроме них участвовал еще один, пока неизвестный человек. Партию наркотиков забрали из тайника в Курганской области. Часть была передана для распространения в Тобольске. После задержания мужчин удалось изъять более 500 граммов героина. Суд приговорил виновных к 11, 9 и 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание виновным предстоит в исправительной колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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