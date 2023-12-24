24 декабря 2023

На заправках ХМАО за месяц подскочили цены на бензин

В Ханты-Мансийске за месяц подорожал 95-й бензин
© Служба новостей «URA.RU»
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За месяц в регионе выросли цены на все марки бензина Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц выросли цены на все марки бензина. Больше всего среди крупнейших городов региона подорожало 95-е топливо в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата.

«Средняя стоимость бензина автомобильной марки АИ-95 в Ханты-Мансийске сейчас составляет 55,04 рублей за литр. В середине ноября цены была на уровне 54,45 рублей», — следует из статистики ведомства.

В среднем по региону 95-й бензин сейчас стоит 53,70 рублей. А стоимость топлива АИ-92 в Югре составляет 49,46 рублей. Цены на премиальные марки АИ-98 и выше доходят до 68,17 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС заинтересовалась резким ростом цен на заправках ХМАО. Ведомство устроило проверку из-за сообщения о резком росте цен на газомоторное топливо.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц выросли цены на все марки бензина. Больше всего среди крупнейших городов региона подорожало 95-е топливо в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата. «Средняя стоимость бензина автомобильной марки АИ-95 в Ханты-Мансийске сейчас составляет 55,04 рублей за литр. В середине ноября цены была на уровне 54,45 рублей», — следует из статистики ведомства. В среднем по региону 95-й бензин сейчас стоит 53,70 рублей. А стоимость топлива АИ-92 в Югре составляет 49,46 рублей. Цены на премиальные марки АИ-98 и выше доходят до 68,17 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС заинтересовалась резким ростом цен на заправках ХМАО. Ведомство устроило проверку из-за сообщения о резком росте цен на газомоторное топливо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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