На заправках ХМАО за месяц подскочили цены на бензин

В Ханты-Мансийске за месяц подорожал 95-й бензин

25 декабря 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

За месяц в регионе выросли цены на все марки бензина Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц выросли цены на все марки бензина. Больше всего среди крупнейших городов региона подорожало 95-е топливо в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата. «Средняя стоимость бензина автомобильной марки АИ-95 в Ханты-Мансийске сейчас составляет 55,04 рублей за литр. В середине ноября цены была на уровне 54,45 рублей», — следует из статистики ведомства. В среднем по региону 95-й бензин сейчас стоит 53,70 рублей. А стоимость топлива АИ-92 в Югре составляет 49,46 рублей. Цены на премиальные марки АИ-98 и выше доходят до 68,17 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС заинтересовалась резким ростом цен на заправках ХМАО. Ведомство устроило проверку из-за сообщения о резком росте цен на газомоторное топливо.

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц выросли цены на все марки бензина. Больше всего среди крупнейших городов региона подорожало 95-е топливо в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата. «Средняя стоимость бензина автомобильной марки АИ-95 в Ханты-Мансийске сейчас составляет 55,04 рублей за литр. В середине ноября цены была на уровне 54,45 рублей», — следует из статистики ведомства. В среднем по региону 95-й бензин сейчас стоит 53,70 рублей. А стоимость топлива АИ-92 в Югре составляет 49,46 рублей. Цены на премиальные марки АИ-98 и выше доходят до 68,17 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС заинтересовалась резким ростом цен на заправках ХМАО. Ведомство устроило проверку из-за сообщения о резком росте цен на газомоторное топливо.