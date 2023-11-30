ФАС заинтересовался резким ростом цен на заправках ХМАО

01 декабря 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Югорские антимонопольщики заинтересовались резким ростом цен на заправках Ханты-Мансийска Фото: Денис Моргунов © URA.RU Окружное управление антимонопольной службы устроило проверку из-за сообщения о резком росте цен на газомоторное топливо. Ведомству пожаловались на заправки в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба югорского ФАС. «В настоящее время в рамках рассмотрения указанного заявления Ханты-Мансийским УФАС России направлены соответствующие запросы участникам рынка. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования», — говорится в сообщении. На подорожание стоимости газа в столице региона югорским антимонопольщикам пожаловались представители окружного ОНФ. Общественники утверждают, что с сентября по ноябрь стоимость литра газомоторного топлива подскочила с 19 до 26 рублей. ФАС, в свою очередь, объяснили агентству, что уже возбудили два дела из-за высоких цен на бензин и дизель в Нефтеюганске и Нягани. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские антимонопольщики наказали алкомаркет в ХМАО. Магазин-бар продвигал продукцию с помощью вызывающей рекламы с образом девушки с пивом.

Окружное управление антимонопольной службы устроило проверку из-за сообщения о резком росте цен на газомоторное топливо. Ведомству пожаловались на заправки в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба югорского ФАС. «В настоящее время в рамках рассмотрения указанного заявления Ханты-Мансийским УФАС России направлены соответствующие запросы участникам рынка. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования», — говорится в сообщении. На подорожание стоимости газа в столице региона югорским антимонопольщикам пожаловались представители окружного ОНФ. Общественники утверждают, что с сентября по ноябрь стоимость литра газомоторного топлива подскочила с 19 до 26 рублей. ФАС, в свою очередь, объяснили агентству, что уже возбудили два дела из-за высоких цен на бензин и дизель в Нефтеюганске и Нягани. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские антимонопольщики наказали алкомаркет в ХМАО. Магазин-бар продвигал продукцию с помощью вызывающей рекламы с образом девушки с пивом.