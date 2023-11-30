30 ноября 2023

ФАС заинтересовался резким ростом цен на заправках ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские антимонопольщики заинтересовались резким ростом цен на заправках Ханты-Мансийска Фото:

Окружное управление антимонопольной службы устроило проверку из-за сообщения о резком росте цен на газомоторное топливо. Ведомству пожаловались на заправки в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба югорского ФАС.

«В настоящее время в рамках рассмотрения указанного заявления Ханты-Мансийским УФАС России направлены соответствующие запросы участникам рынка. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования», — говорится в сообщении.

На подорожание стоимости газа в столице региона югорским антимонопольщикам пожаловались представители окружного ОНФ. Общественники утверждают, что с сентября по ноябрь стоимость литра газомоторного топлива подскочила с 19 до 26 рублей. ФАС, в свою очередь, объяснили агентству, что уже возбудили два дела из-за высоких цен на бензин и дизель в Нефтеюганске и Нягани.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорские антимонопольщики наказали алкомаркет в ХМАО. Магазин-бар продвигал продукцию с помощью вызывающей рекламы с образом девушки с пивом.

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Окружное управление антимонопольной службы устроило проверку из-за сообщения о резком росте цен на газомоторное топливо. Ведомству пожаловались на заправки в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба югорского ФАС. «В настоящее время в рамках рассмотрения указанного заявления Ханты-Мансийским УФАС России направлены соответствующие запросы участникам рынка. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования», — говорится в сообщении. На подорожание стоимости газа в столице региона югорским антимонопольщикам пожаловались представители окружного ОНФ. Общественники утверждают, что с сентября по ноябрь стоимость литра газомоторного топлива подскочила с 19 до 26 рублей. ФАС, в свою очередь, объяснили агентству, что уже возбудили два дела из-за высоких цен на бензин и дизель в Нефтеюганске и Нягани. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские антимонопольщики наказали алкомаркет в ХМАО. Магазин-бар продвигал продукцию с помощью вызывающей рекламы с образом девушки с пивом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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