В райцентре ЯНАО Роспотребнадзор закроет единственную школу

25 декабря 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Мужевская средняя школа закроется на карантин по распоряжению Роспотребнадзора Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО с 26 декабря из-за вспышки ОРВИ все учащиеся переводятся на дистанционное обучение. Решение об этом приняли в окружном Роспотребнадзоре, сообщила пресс-служба администрации района. «Из-за роста заболеваемости ОРВИ с 26 по 29 декабря все обучающиеся Мужевской школы переводятся на дистанционный режим обучения. Такое решение принято окружным Роспотребнадзором», — сообщает пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале. В сообщении отмечено, что будут отменены все массовые мероприятия. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое учеников перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости с 25 декабря. Для первоклассников газовой столицы уже наступили зимние каникулы.

В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО с 26 декабря из-за вспышки ОРВИ все учащиеся переводятся на дистанционное обучение. Решение об этом приняли в окружном Роспотребнадзоре, сообщила пресс-служба администрации района. «Из-за роста заболеваемости ОРВИ с 26 по 29 декабря все обучающиеся Мужевской школы переводятся на дистанционный режим обучения. Такое решение принято окружным Роспотребнадзором», — сообщает пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале. В сообщении отмечено, что будут отменены все массовые мероприятия. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое учеников перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости с 25 декабря. Для первоклассников газовой столицы уже наступили зимние каникулы.