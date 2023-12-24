24 декабря 2023
23 декабря 2023

В райцентре ЯНАО Роспотребнадзор закроет единственную школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Мужевская средняя школа закроется на карантин по распоряжению Роспотребнадзора Фото:

В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО с 26 декабря из-за вспышки ОРВИ все учащиеся переводятся на дистанционное обучение. Решение об этом приняли в окружном Роспотребнадзоре, сообщила пресс-служба администрации района.

«Из-за роста заболеваемости ОРВИ с 26 по 29 декабря все обучающиеся Мужевской школы переводятся на дистанционный режим обучения. Такое решение принято окружным Роспотребнадзором», — сообщает пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале. В сообщении отмечено, что будут отменены все массовые мероприятия.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое учеников перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости с 25 декабря. Для первоклассников газовой столицы уже наступили зимние каникулы.

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В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО с 26 декабря из-за вспышки ОРВИ все учащиеся переводятся на дистанционное обучение. Решение об этом приняли в окружном Роспотребнадзоре, сообщила пресс-служба администрации района. «Из-за роста заболеваемости ОРВИ с 26 по 29 декабря все обучающиеся Мужевской школы переводятся на дистанционный режим обучения. Такое решение принято окружным Роспотребнадзором», — сообщает пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале. В сообщении отмечено, что будут отменены все массовые мероприятия. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое учеников перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости с 25 декабря. Для первоклассников газовой столицы уже наступили зимние каникулы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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