В райцентре ЯНАО Роспотребнадзор закроет единственную школу

В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО с 26 декабря из-за вспышки ОРВИ все учащиеся переводятся на дистанционное обучение. Решение об этом приняли в окружном Роспотребнадзоре, сообщила пресс-служба администрации района.
«Из-за роста заболеваемости ОРВИ с 26 по 29 декабря все обучающиеся Мужевской школы переводятся на дистанционный режим обучения. Такое решение принято окружным Роспотребнадзором», — сообщает пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале. В сообщении отмечено, что будут отменены все массовые мероприятия.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое учеников перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости с 25 декабря. Для первоклассников газовой столицы уже наступили зимние каникулы.
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