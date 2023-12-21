21 декабря 2023

В Новом Уренгое школьники переходят на дистант из-за подъема заболеваемости

Школьники Нового Уренгоя досрочно отправятся на зимние каникулы
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое вводится дистанционное обучение для школьников Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за сложной эпидемиологической ситуации зимние каникулы в школах начнутся с 25 декабря. Об этом заявила руководитель департамента образования города Марина Аввакумова.

«С 25 декабря у первоклассников начнутся досрочные зимние каникулы, остальные учащиеся переводятся на дистанционный режим обучения. Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», — приводит содержание заявления Марины Аввакумовой пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале.

Новогодние мероприятия в школах завершаться на этой неделе. Они пройдут с соблюдением мер безопасности.

На заседании окружного ЗакСобрания 21 декабря глава Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на Ямале резко выросла. В части школ округа уже введен карантин из-за вспышек вирусных инфекций.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за сложной эпидемиологической ситуации зимние каникулы в школах начнутся с 25 декабря. Об этом заявила руководитель департамента образования города Марина Аввакумова. «С 25 декабря у первоклассников начнутся досрочные зимние каникулы, остальные учащиеся переводятся на дистанционный режим обучения. Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», — приводит содержание заявления Марины Аввакумовой пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. Новогодние мероприятия в школах завершаться на этой неделе. Они пройдут с соблюдением мер безопасности. На заседании окружного ЗакСобрания 21 декабря глава Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на Ямале резко выросла. В части школ округа уже введен карантин из-за вспышек вирусных инфекций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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