В Новом Уренгое школьники переходят на дистант из-за подъема заболеваемости

Школьники Нового Уренгоя досрочно отправятся на зимние каникулы

22 декабря 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое вводится дистанционное обучение для школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за сложной эпидемиологической ситуации зимние каникулы в школах начнутся с 25 декабря. Об этом заявила руководитель департамента образования города Марина Аввакумова. «С 25 декабря у первоклассников начнутся досрочные зимние каникулы, остальные учащиеся переводятся на дистанционный режим обучения. Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», — приводит содержание заявления Марины Аввакумовой пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. Новогодние мероприятия в школах завершаться на этой неделе. Они пройдут с соблюдением мер безопасности. На заседании окружного ЗакСобрания 21 декабря глава Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на Ямале резко выросла. В части школ округа уже введен карантин из-за вспышек вирусных инфекций.

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за сложной эпидемиологической ситуации зимние каникулы в школах начнутся с 25 декабря. Об этом заявила руководитель департамента образования города Марина Аввакумова. «С 25 декабря у первоклассников начнутся досрочные зимние каникулы, остальные учащиеся переводятся на дистанционный режим обучения. Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», — приводит содержание заявления Марины Аввакумовой пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. Новогодние мероприятия в школах завершаться на этой неделе. Они пройдут с соблюдением мер безопасности. На заседании окружного ЗакСобрания 21 декабря глава Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на Ямале резко выросла. В части школ округа уже введен карантин из-за вспышек вирусных инфекций.