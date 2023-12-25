Бар Сергея Жукова покупает у екатеринбуржцев елочные игрушки и олимпийки

25 декабря 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

В баре акция продлится с 26 по 31 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU «Руки Вверх! Бар» просит екатеринбуржцев поискать новогодние игрушки прошлых лет, олимпийки, джинсовки, косухи, лосины, барсетки и продать их команде музыканта Сергея Жукова. Взамен горожане получат «жукоины» — это местная валюта, за счет которой можно будет купить один коктейль. В баре рассчитывают, что такая традиция станет уникальной чертой заведения среди всей сети, рассказали URA.RU представители «Руки Вверх! Бар». «Мы призываем всех горожан порыться у себя на чердаке, на антресолях, на балконе. Это, кстати, хорошая традиция — навести порядок накануне нового года! И уверены, что в старых коробках обязательно найдется что-нибудь ненужное, но уникальное для нашего бара», — рассказал управляющий баром в Екатеринбурге Иван Федотов. При этом, чтобы продать елочное украшение, нужно быть готовым «поторговаться» — например, рассказать историю сувенира, его возраст и происхождение, занимательную историю и тому подобное. Все собранные игрушки сначала украсят пространство клуба, а потом станут экспонатами специальной выставки «Мой старый Новый год». Кроме этого, горожане могут отдать свои старые вещи из 90-х. Акция продлится с 26 по 31 декабря. Певец Сергей Жуков открыл свой «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге 2 декабря. Произошло это лишь со второй попытки — ранее артист пытался открыть заведение в 2016 году, но сделать это не удалось из-за проблем с партнерами по бизнесу. Заведение Жукова по стилю похоже на «Молодость» Евгения Кексина, но музыкант подчеркнул, что два бара могут спокойно конкурировать, а в будущем даже возможна совместная коллаборация двух проектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Руки Вверх! Бар» просит екатеринбуржцев поискать новогодние игрушки прошлых лет, олимпийки, джинсовки, косухи, лосины, барсетки и продать их команде музыканта Сергея Жукова. Взамен горожане получат «жукоины» — это местная валюта, за счет которой можно будет купить один коктейль. В баре рассчитывают, что такая традиция станет уникальной чертой заведения среди всей сети, рассказали URA.RU представители «Руки Вверх! Бар». «Мы призываем всех горожан порыться у себя на чердаке, на антресолях, на балконе. Это, кстати, хорошая традиция — навести порядок накануне нового года! И уверены, что в старых коробках обязательно найдется что-нибудь ненужное, но уникальное для нашего бара», — рассказал управляющий баром в Екатеринбурге Иван Федотов. При этом, чтобы продать елочное украшение, нужно быть готовым «поторговаться» — например, рассказать историю сувенира, его возраст и происхождение, занимательную историю и тому подобное. Все собранные игрушки сначала украсят пространство клуба, а потом станут экспонатами специальной выставки «Мой старый Новый год». Кроме этого, горожане могут отдать свои старые вещи из 90-х. Акция продлится с 26 по 31 декабря. Певец Сергей Жуков открыл свой «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге 2 декабря. Произошло это лишь со второй попытки — ранее артист пытался открыть заведение в 2016 году, но сделать это не удалось из-за проблем с партнерами по бизнесу. Заведение Жукова по стилю похоже на «Молодость» Евгения Кексина, но музыкант подчеркнул, что два бара могут спокойно конкурировать, а в будущем даже возможна совместная коллаборация двух проектов.