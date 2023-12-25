Армия России получит новые автоматы и мини-беспилотники в 2024 году

25 декабря 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

В январе 2024 года ВС РФ получит новые автоматы Калашникова АК-12 Фото: Сергей Русанов © URA.RU В начале 2024 года ВС РФ получат первую партию новых автоматов Калашникова АК-12. Кроме того, российская армия может получить разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА). Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников. «Мы отработали [автомат АК-12] с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке и в январе начнем отгрузку новых АК-12», — заявил Лушников в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что автоматы проходили серьезные доработки. Они были связаны с эксплуатацией, так как оружие должно быть надежным и удобным. Также в 2024 году в экипировку третьего поколения ВС РФ планируется включить ударные и разведывательные БЛА. Ранее сообщалось, что армия России получила вездеходы «Пластун-СН». Данные машины предназначены для разведывательных миссий, перевозки грузов и эвакуации раненных. Также их можно использовать в качестве платформы под 82-мм минометы.

В начале 2024 года ВС РФ получат первую партию новых автоматов Калашникова АК-12. Кроме того, российская армия может получить разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА). Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников. «Мы отработали [автомат АК-12] с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке и в январе начнем отгрузку новых АК-12», — заявил Лушников в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что автоматы проходили серьезные доработки. Они были связаны с эксплуатацией, так как оружие должно быть надежным и удобным. Также в 2024 году в экипировку третьего поколения ВС РФ планируется включить ударные и разведывательные БЛА. Ранее сообщалось, что армия России получила вездеходы «Пластун-СН». Данные машины предназначены для разведывательных миссий, перевозки грузов и эвакуации раненных. Также их можно использовать в качестве платформы под 82-мм минометы.