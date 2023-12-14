В российские войска поступили вездеходы для эвакуации раненых и разведки

Армии РФ переданы вездеходы «Пластун-СН». Машины предназначены для эвакуации раненых, разведывательных миссий, перевозки грузов, технику можно использовать в качестве платформы под 82-мм минометы. Об этом рассказал глава московского представительства компании «Русские вездеходы» Антон Мартынюк.
«Вездеходы „Пластун-СН“ поступили в российские войска. Они оснащены легкой броней и применяются как машины для эвакуации раненых. Вездеходы могут свободно перевозить группу из восьми человек. „Пластуны“ используются для разведки и в качестве платформы под 82-мм миномет», — сообщил Антон Мартынюк в интервью «Известиям».
Броня машины способна выдержать попадание пули 7,62 мм, выпущенной из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова с расстояния 100 метров. Вездеходы оснащены тентовым верхом, который обеспечивает быструю эвакуацию экипажа, пассажиров и раненых. Армейские модификации техники способны преодолевать препятствия высотой более полуметра, 40-градусные подъемы и водные преграды, добавляет Мартынюк.
В конце октября российский оборонный завод, который входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», отправил новую партию БМП-3 на фронт. В декабре для Минобороны РФ был построен первый российский морской дрон. Разработчики отмечали, что в ближайшее время аппарат отправят для испытаний в зону проведения спецоперации.
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