В российские войска поступили вездеходы для эвакуации раненых и разведки

15 декабря 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Благодаря проходимости «Пластуны» можно использовать в любую погоду и практически по любому грунту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Армии РФ переданы вездеходы «Пластун-СН». Машины предназначены для эвакуации раненых, разведывательных миссий, перевозки грузов, технику можно использовать в качестве платформы под 82-мм минометы. Об этом рассказал глава московского представительства компании «Русские вездеходы» Антон Мартынюк. «Вездеходы „Пластун-СН“ поступили в российские войска. Они оснащены легкой броней и применяются как машины для эвакуации раненых. Вездеходы могут свободно перевозить группу из восьми человек. „Пластуны“ используются для разведки и в качестве платформы под 82-мм миномет», — сообщил Антон Мартынюк в интервью «Известиям». Броня машины способна выдержать попадание пули 7,62 мм, выпущенной из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова с расстояния 100 метров. Вездеходы оснащены тентовым верхом, который обеспечивает быструю эвакуацию экипажа, пассажиров и раненых. Армейские модификации техники способны преодолевать препятствия высотой более полуметра, 40-градусные подъемы и водные преграды, добавляет Мартынюк. В конце октября российский оборонный завод, который входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», отправил новую партию БМП-3 на фронт. В декабре для Минобороны РФ был построен первый российский морской дрон. Разработчики отмечали, что в ближайшее время аппарат отправят для испытаний в зону проведения спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армии РФ переданы вездеходы «Пластун-СН». Машины предназначены для эвакуации раненых, разведывательных миссий, перевозки грузов, технику можно использовать в качестве платформы под 82-мм минометы. Об этом рассказал глава московского представительства компании «Русские вездеходы» Антон Мартынюк. «Вездеходы „Пластун-СН“ поступили в российские войска. Они оснащены легкой броней и применяются как машины для эвакуации раненых. Вездеходы могут свободно перевозить группу из восьми человек. „Пластуны“ используются для разведки и в качестве платформы под 82-мм миномет», — сообщил Антон Мартынюк в интервью «Известиям». Броня машины способна выдержать попадание пули 7,62 мм, выпущенной из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова с расстояния 100 метров. Вездеходы оснащены тентовым верхом, который обеспечивает быструю эвакуацию экипажа, пассажиров и раненых. Армейские модификации техники способны преодолевать препятствия высотой более полуметра, 40-градусные подъемы и водные преграды, добавляет Мартынюк. В конце октября российский оборонный завод, который входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», отправил новую партию БМП-3 на фронт. В декабре для Минобороны РФ был построен первый российский морской дрон. Разработчики отмечали, что в ближайшее время аппарат отправят для испытаний в зону проведения спецоперации.