Екатеринбуржцам грозят проблемами с вывозом фекалий в Новый год

25 декабря 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Ассенизаторы взбунтовались из-за новых условий работы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге предприниматели, которые занимаются вывозом стоков, недовольны новыми условиями работы, в которые их поставил «Водоканал». Они называют их кабальными, и уже написали обращение — в том числе на имя мэра Алексея Орлова. Эту информацию URA.RU подтвердила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова — другой адресат. В самом «Водоканале» URA.RU выдвинули альтернативную версию. Ассенизаторов, следует из их письма, не устроило, что по новым условиям «Водоканал» может брать пробы на соответствие стоков нормативам сколь угодно часто. «В том, что каждая проба покажет превышение по отдельным показателям, нет никаких сомнений. За эти превышения придется платить дополнительно, и коэффициент, по которому будет рассчитываться плата, не имеет верхнего предела», — цитирует Е1.RU одного из подписантов. Соглашаться на такие условия перевозчики не планируют. И не исключают, что их не допустят до сдачи стоков, а значит «население погрязнет в дерьме на Новый год», отметил собеседник издания. Представитель «Водоканала» объяснил корреспонденту, что из-за регулярных претензий Росприроднадзора, а также из-за того, что «перевозчики отходов везут на полигон в Северке что попало», ассенизаторов теперь перенаправляют на Южную аэрационную станцию (ЮАС, Химмаш). Там, во-первых, действительно строже условия приемки, во-вторых, везти туда отходы дороже (расстояние более серьезное). «Вот частники и недовольны. Многих из них, кстати, ловим на том, что они не довозят до ЮАСа, находят люки в лесу, и просто туда сливают», — поделился собеседник. Сейчас «Водоканал», добавил он, закупает собственные ассенизаторские машины, чтобы предоставлять эти услуги горожанам самостоятельно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге предприниматели, которые занимаются вывозом стоков, недовольны новыми условиями работы, в которые их поставил «Водоканал». Они называют их кабальными, и уже написали обращение — в том числе на имя мэра Алексея Орлова. Эту информацию URA.RU подтвердила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова — другой адресат. В самом «Водоканале» URA.RU выдвинули альтернативную версию. Ассенизаторов, следует из их письма, не устроило, что по новым условиям «Водоканал» может брать пробы на соответствие стоков нормативам сколь угодно часто. «В том, что каждая проба покажет превышение по отдельным показателям, нет никаких сомнений. За эти превышения придется платить дополнительно, и коэффициент, по которому будет рассчитываться плата, не имеет верхнего предела», — цитирует Е1.RU одного из подписантов. Соглашаться на такие условия перевозчики не планируют. И не исключают, что их не допустят до сдачи стоков, а значит «население погрязнет в дерьме на Новый год», отметил собеседник издания. Представитель «Водоканала» объяснил корреспонденту, что из-за регулярных претензий Росприроднадзора, а также из-за того, что «перевозчики отходов везут на полигон в Северке что попало», ассенизаторов теперь перенаправляют на Южную аэрационную станцию (ЮАС, Химмаш). Там, во-первых, действительно строже условия приемки, во-вторых, везти туда отходы дороже (расстояние более серьезное). «Вот частники и недовольны. Многих из них, кстати, ловим на том, что они не довозят до ЮАСа, находят люки в лесу, и просто туда сливают», — поделился собеседник. Сейчас «Водоканал», добавил он, закупает собственные ассенизаторские машины, чтобы предоставлять эти услуги горожанам самостоятельно.