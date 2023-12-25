Челябинский военный на охоте выстрелил в голову товарищу

Военнослужащий случайно выстрелил в голову товарищу, с которым они были на охоте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военнослужащий во время охоты в Троицком районе Челябинской области случайно попал в голову своему 52-летнему товарищу. Инцидент с ранением, не называя имен, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону и в больнице, куда доставили потерпевшего. По данным URA.RU военного уже задержали.

«Пострадавший 1971 года рождения поступил 24 декабря через травмпункт в отделение реанимации с огнестрельным ранением в левую сторону головы. Его состояние характеризуется как тяжелое. Врачи выполняют рекомендации областных нейрохирургов, решается вопрос о транспортировке в Челябинск», — уточнили URA.RU в пресс-службе больницы.

По данным URA.RU, задержанный военный командует взводом в одной из воинских частей, дислоцирующихся в Челябинской области. В охотничьи угодья в районе поселка Сбитнево он выехал со знакомыми. Ранение произошло случайно. Вместо выстрела вверх военный выстрелил в сторону. При этом он перепутал патроны.

«Охотники приехали на угодья в районе поселка Сбитнево. Стрелявший вернулся на точку и вместо выстрела вверх для загона дичи выстрелил в сторону. При этом он перепутал патроны и вместо мелкой дроби стрелял картечью. Предварительно, выстрел был произведен на расстоянии около 35-40 метров. Охотники сами транспортировали пострадавшего в травмпункт.», — сообщил URA.RU источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. На момент публикации ответа не последовало. В 308 военном следственном отделе СК РФ сообщили, что за комментарием необходимо обращаться в прокуратуру Центрального военного округа. В прокуратуре ЦВО сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее.