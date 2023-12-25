Путин разрешил призывникам проходить службу в погранслужбе ФСБ

Российские призывники в армию теперь смогут проходить срочную службу пограничной службе Федеральной службы безопасности (ФСБ). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно обновленном документу, призывники смогут проходить срочную службу в органах ФСБ за исключением граждан, которые включены в реестр иностранных агентов. Сидиимые россияне также не смогут проходить срочную службу в ФСБ.
В сентябре в Госдуму был внесен пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования. Далее во втором чтении были приняты поправки, позволяющие солдатам-срочникам проходить службу в пограничных войсках.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.