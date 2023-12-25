Путин разрешил призывникам проходить службу в погранслужбе ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солдаты-срочники смогут проходить службу в органах ФСБ
Солдаты-срочники смогут проходить службу в органах ФСБ Фото:

Российские призывники в армию теперь смогут проходить срочную службу пограничной службе Федеральной службы безопасности (ФСБ). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно обновленном документу, призывники смогут проходить срочную службу в органах ФСБ за исключением граждан, которые включены в реестр иностранных агентов. Сидиимые россияне также не смогут проходить срочную службу в ФСБ.

В сентябре в Госдуму был внесен пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования. Далее во втором чтении были приняты поправки, позволяющие солдатам-срочникам проходить службу в пограничных войсках.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские призывники в армию теперь смогут проходить срочную службу пограничной службе Федеральной службы безопасности (ФСБ). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно обновленном документу, призывники смогут проходить срочную службу в органах ФСБ за исключением граждан, которые включены в реестр иностранных агентов. Сидиимые россияне также не смогут проходить срочную службу в ФСБ. В сентябре в Госдуму был внесен пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования. Далее во втором чтении были приняты поправки, позволяющие солдатам-срочникам проходить службу в пограничных войсках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...