Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки

Российские войска полностью освободили Марьинку в ДНР. Об этом глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.
По словам Шойгу, значительный вклад в освобождение Марьинки внесли служащие 5-й бригады Первого армейского корпуса. Особо отличились бойцы легендарной 150-й мотострелковой дивизии (эта дивизия в последние дни Великой Отечественной овладела Рейхстагом — прим URA.RU).
«Мы отодвинули работу артиллерии от Донецка на запад. Это позволяет более эффективно защищать Донецк от ударов », — заявил Шойгу. Путин попросил передать слова благодарности всем, кто освобождал этот населенный пункт. Он предложил Шойгу представить отличившихся к госнаградам. «Взломав этот укрепрайон, мы получили возможность идти дальше», — заявил Путин.
Встреча Шойгу и Путина проходит в Санкт-Петербурге. Ранее Путин разрешил поднять военно-морской флаг на трех новых военных кораблях: фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и корабле противоминной обороны «Лев Чернавин».
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