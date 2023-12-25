Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки

25 декабря 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Отличившиеся при освобождении Марьинки будут представлены к госнаградам Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска полностью освободили Марьинку в ДНР. Об этом глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. По словам Шойгу, значительный вклад в освобождение Марьинки внесли служащие 5-й бригады Первого армейского корпуса. Особо отличились бойцы легендарной 150-й мотострелковой дивизии (эта дивизия в последние дни Великой Отечественной овладела Рейхстагом — прим URA.RU). «Мы отодвинули работу артиллерии от Донецка на запад. Это позволяет более эффективно защищать Донецк от ударов », — заявил Шойгу. Путин попросил передать слова благодарности всем, кто освобождал этот населенный пункт. Он предложил Шойгу представить отличившихся к госнаградам. «Взломав этот укрепрайон, мы получили возможность идти дальше», — заявил Путин. Встреча Шойгу и Путина проходит в Санкт-Петербурге. Ранее Путин разрешил поднять военно-морской флаг на трех новых военных кораблях: фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и корабле противоминной обороны «Лев Чернавин».

Российские войска полностью освободили Марьинку в ДНР. Об этом глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. По словам Шойгу, значительный вклад в освобождение Марьинки внесли служащие 5-й бригады Первого армейского корпуса. Особо отличились бойцы легендарной 150-й мотострелковой дивизии (эта дивизия в последние дни Великой Отечественной овладела Рейхстагом — прим URA.RU). «Мы отодвинули работу артиллерии от Донецка на запад. Это позволяет более эффективно защищать Донецк от ударов », — заявил Шойгу. Путин попросил передать слова благодарности всем, кто освобождал этот населенный пункт. Он предложил Шойгу представить отличившихся к госнаградам. «Взломав этот укрепрайон, мы получили возможность идти дальше», — заявил Путин. Встреча Шойгу и Путина проходит в Санкт-Петербурге. Ранее Путин разрешил поднять военно-морской флаг на трех новых военных кораблях: фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и корабле противоминной обороны «Лев Чернавин».