В Екатеринбурге еще два квартала с ветхими домами отдадут под реновацию

25 декабря 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Мэрия планирует выставить на аукцион участки на Вторчермете и во Втузгородке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому под программу комплексного развития территории попадут еще два участка — во Втузгородке и на Вторчермете. Там снесут 22 дома, из них восемь нежилые. Информация об этом опубликована на официальном городском портале. «Первое пространство площадью более 24,2 тысячи квадратных метров находится в границах улиц Студенческой, Академической и Комвузовской. Сейчас там расположены восемь нежилых зданий, объединенных в промышленную зону», — говорится в сообщении. На участке построят дома, где смогут жить 800 человек, а также новый корпус для лицея №130 и детский сад. На реализацию проекта у застройщика уйдет пять лет. Второй участок — площадью почти 37,5 тысячи квадратных метров — расположен в квадрате улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского и Газорезчиков. Там находятся 14 двухэтажных жилых домов, построенных в 1950-х годах, одно из зданий признано аварийным. В перспективе на участке появятся дома на 800 екатеринбуржцев и детский сад на 225 мест. Освоение участка займет 13 лет. Программа комплексного развития территории подразумевает освоение участка, где находятся ветхие дома, застройщиком. Горожан переселяют из старых домов в новостройки, а рядом строят объекты социальной инфраструктуры. Сейчас по программе КРТ в Екатеринбурге осваивают шесть кварталов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому под программу комплексного развития территории попадут еще два участка — во Втузгородке и на Вторчермете. Там снесут 22 дома, из них восемь нежилые. Информация об этом опубликована на официальном городском портале. «Первое пространство площадью более 24,2 тысячи квадратных метров находится в границах улиц Студенческой, Академической и Комвузовской. Сейчас там расположены восемь нежилых зданий, объединенных в промышленную зону», — говорится в сообщении. На участке построят дома, где смогут жить 800 человек, а также новый корпус для лицея №130 и детский сад. На реализацию проекта у застройщика уйдет пять лет. Второй участок — площадью почти 37,5 тысячи квадратных метров — расположен в квадрате улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского и Газорезчиков. Там находятся 14 двухэтажных жилых домов, построенных в 1950-х годах, одно из зданий признано аварийным. В перспективе на участке появятся дома на 800 екатеринбуржцев и детский сад на 225 мест. Освоение участка займет 13 лет. Программа комплексного развития территории подразумевает освоение участка, где находятся ветхие дома, застройщиком. Горожан переселяют из старых домов в новостройки, а рядом строят объекты социальной инфраструктуры. Сейчас по программе КРТ в Екатеринбурге осваивают шесть кварталов.