Тюменцам рассказали, как не отравиться за новогодним столом

Тюменцам посоветовали в Новый год не злоупотреблять алкоголем и жирной едой

26 декабря 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Не нужно садиться за праздничный стол голодным и пробовать все праздничные блюда Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Новый год не нужно злоупотреблять жирной пищей и алкоголем. Также не стоит садиться за праздничный стол голодным и пробовать все праздничные блюда, чтобы избежать отравления. Об этом URA.RU рассказала заведующая отделением профилактики тюменской городской поликлиники №12 Ольга Пескова. «Пик обострений желудочно-кишечного тракта и отравлений приходится на длинные новогодние выходные. Чаще всего это связано с нарушением сроков хранения. Готовые блюда в принципе больше двух дней хранить не рекомендуется. А те же салаты в не заправленном виде могут прожить около суток, а вот заправленные майонезом — 3-4 часа», — рассказала Пескова. Важно не пропускать в праздничный день завтрак и обед, садиться за новогодний стол голодным врач не советует. Покупать алкоголь и продукты нужно только в лицензированных местах. При выборе меню рекомендуется учитывать, что не все блюда могут сочетаться между собой, поэтому не стоит пробовать все закуски во время праздника. Отмечается, что при комнатной температуре еда не должна находиться больше двух часов. «Пейте достаточно воды, соблюдайте норму по количеству съеденной пищи. А еще строго соблюдайте правила хранения продуктов и правила личной гигиены: мойте руки и разделочные доски (а лучше используйте разные), мойте упаковки, мойте фрукты и овощи, соблюдайте правила термической обработки», — добавила врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новый год не нужно злоупотреблять жирной пищей и алкоголем. Также не стоит садиться за праздничный стол голодным и пробовать все праздничные блюда, чтобы избежать отравления. Об этом URA.RU рассказала заведующая отделением профилактики тюменской городской поликлиники №12 Ольга Пескова. «Пик обострений желудочно-кишечного тракта и отравлений приходится на длинные новогодние выходные. Чаще всего это связано с нарушением сроков хранения. Готовые блюда в принципе больше двух дней хранить не рекомендуется. А те же салаты в не заправленном виде могут прожить около суток, а вот заправленные майонезом — 3-4 часа», — рассказала Пескова. Важно не пропускать в праздничный день завтрак и обед, садиться за новогодний стол голодным врач не советует. Покупать алкоголь и продукты нужно только в лицензированных местах. При выборе меню рекомендуется учитывать, что не все блюда могут сочетаться между собой, поэтому не стоит пробовать все закуски во время праздника. Отмечается, что при комнатной температуре еда не должна находиться больше двух часов. «Пейте достаточно воды, соблюдайте норму по количеству съеденной пищи. А еще строго соблюдайте правила хранения продуктов и правила личной гигиены: мойте руки и разделочные доски (а лучше используйте разные), мойте упаковки, мойте фрукты и овощи, соблюдайте правила термической обработки», — добавила врач.