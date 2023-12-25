Крупнейший район Златоуста захлестнул вал коммунальных аварий

25 декабря 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Ежедневно в районе устраняют последствия трех-четырех аварий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крупнейший район Златоуста (Челябинская область) захлестнул вал коммунальных аварий. Жители города обратились к главе СКР Александру Бастрыкину и федеральному инспектору Денису Чернятьеву с просьбой разобраться в вопросе, кто должен финансировать ремонты изношенных трубопроводов. «Я разговаривала с вице-мэром по инфраструктуре Вячеславом Бобылевым. Говорили о том, что в районе машзавода авария за аварией. Управляющая компания „Златситисервис“ возле одного из домов заменила 10 метров трубы. Выяснилось, что надо срочно менять вводы, которые на балансе администрации. Бобылев сказал, что будут менять за счет жителей: поднимут тарифы», — рассказали жители в видеообращении. Магистральные трубы района принадлежат компании «Теплоэнергетик». Обслуживает их по договору компания «Златсеть», связанная с заводом «Златмаш». Поскольку объем работ велик, вводы в жилые дома она передала на обслуживание в «Златситисервис». Директор компании Сергей Белоглазов оценил износ магистральных трубопроводов близким к 100%, а вводов — немногим лучше. «Ежедневно случается по 3 — 4 аварии, стоимость каждой из которых начинается от 100 тысяч рублей. Подсчитали, что за отопительный сезон будет потрачено порядка 30 млн рублей. Эти деньги закладываются в тариф, что ухудшает инфраструктуру и, как следствие, ведет к оттоку жителей из Златоуста», — отметил URA.RU Белоглазов. Ремонтные бригады с ноября работают без выходных. В плановом порядке коммунальщики ремонтируют, заметили в пресс-службе «Златситисервиса», за лето 1% труб горячего водоснабжения. В результате чтобы обновить водопроводы протяженностью 160 км, потребуется 100 лет. Однако, по данным МУП «Водоснабжение ЗГО», за сезон заменили 15% трубопроводы. В обращении жители возмутились тем, что власти переложили проблему на плечи жителей. «Информация о тарифах, озвученная в видеоролике, некорректна, так как тарифы не устанавливаются органами местного самоуправления. Этот вопрос находится в ведении министерства тарифного регулирования региона. Слова жительницы о разговоре с вице-мэром не соответствуют истине», — отметили URA.RU в пресс-службе мэрии. Один из вопросов, заданных жителями, связан с тем, почему в Златоусте не задействовали федеральные средства из выделенных в стране на ремонты ветхого хозяйства 150 млрд рублей. В мэрии на это ответили, что за счет средств фонда реформирования ЖКХ в 2023 и 2024 годах в Златоусте приведут в нормативное состояние восемь объектов теплоснабжения и один объект канализации. На эти цели из вышестоящих бюджетов выделено 155 млн рублей. При этом в районе машзавода ремонтов в рамках данного финансирования не запланировано. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупнейший район Златоуста (Челябинская область) захлестнул вал коммунальных аварий. Жители города обратились к главе СКР Александру Бастрыкину и федеральному инспектору Денису Чернятьеву с просьбой разобраться в вопросе, кто должен финансировать ремонты изношенных трубопроводов. «Я разговаривала с вице-мэром по инфраструктуре Вячеславом Бобылевым. Говорили о том, что в районе машзавода авария за аварией. Управляющая компания „Златситисервис“ возле одного из домов заменила 10 метров трубы. Выяснилось, что надо срочно менять вводы, которые на балансе администрации. Бобылев сказал, что будут менять за счет жителей: поднимут тарифы», — рассказали жители в видеообращении. Магистральные трубы района принадлежат компании «Теплоэнергетик». Обслуживает их по договору компания «Златсеть», связанная с заводом «Златмаш». Поскольку объем работ велик, вводы в жилые дома она передала на обслуживание в «Златситисервис». Директор компании Сергей Белоглазов оценил износ магистральных трубопроводов близким к 100%, а вводов — немногим лучше. «Ежедневно случается по 3 — 4 аварии, стоимость каждой из которых начинается от 100 тысяч рублей. Подсчитали, что за отопительный сезон будет потрачено порядка 30 млн рублей. Эти деньги закладываются в тариф, что ухудшает инфраструктуру и, как следствие, ведет к оттоку жителей из Златоуста», — отметил URA.RU Белоглазов. Ремонтные бригады с ноября работают без выходных. В плановом порядке коммунальщики ремонтируют, заметили в пресс-службе «Златситисервиса», за лето 1% труб горячего водоснабжения. В результате чтобы обновить водопроводы протяженностью 160 км, потребуется 100 лет. Однако, по данным МУП «Водоснабжение ЗГО», за сезон заменили 15% трубопроводы. В обращении жители возмутились тем, что власти переложили проблему на плечи жителей. «Информация о тарифах, озвученная в видеоролике, некорректна, так как тарифы не устанавливаются органами местного самоуправления. Этот вопрос находится в ведении министерства тарифного регулирования региона. Слова жительницы о разговоре с вице-мэром не соответствуют истине», — отметили URA.RU в пресс-службе мэрии. Один из вопросов, заданных жителями, связан с тем, почему в Златоусте не задействовали федеральные средства из выделенных в стране на ремонты ветхого хозяйства 150 млрд рублей. В мэрии на это ответили, что за счет средств фонда реформирования ЖКХ в 2023 и 2024 годах в Златоусте приведут в нормативное состояние восемь объектов теплоснабжения и один объект канализации. На эти цели из вышестоящих бюджетов выделено 155 млн рублей. При этом в районе машзавода ремонтов в рамках данного финансирования не запланировано.