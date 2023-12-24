Алексея Навального* перевели в ИК-3 в ЯНАО: где находится и чем известна колония

В поселок Харп (ЯНАО) этапировали оппозиционного блогера Алексея Навального, (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Он находится в исправительной колонии № 3 «Полярный волк», сообщают его соратники в социальных сетях. Чем известна колония, читайте в материале URA.RU.
Основание колонии
ФКУ Исправительная колония № 3 была построена в 1961 году. Она была основана в поселке в числе первых, практически все дома в поселке построены заключенными, которые отбывали там наказание. В 1989 году в нее влилась тюрьма Тобольска. В 2002 году в учреждении создали участок для осужденных общего режима. В 2006 году в исправительной колонии были открыты участки строгого режима и колонии-поселения.
Состав заключенных и производства в колонии
Колония считается одним из самых сложных мест в России для отбывания наказания. Основной состав заключенных приговорен к длительным тюремным срокам за тяжкие и особо тяжкие преступления. Осужденные могут работать в цехе по производству изделий МЗП, швейном, деревообрабатывающем цехах, заняты в производстве сувенирной продукции. В колонии имеется свое подсобное хозяйство, свиноферма, птицеферма. В этой колонии провел первый год заключения соратник иноагента Михаила Ходорковского Платон Лебедев.
Свидания в колонии
Краткосрочные свидания предоставляются подозреваемым, обвиняемым и осужденным во всех учреждениях, подведомственных УФСИН по ЯНАО. Проведение краткосрочных свиданий осуществляется в специальных помещениях, оборудованных защитным стеклом и переговорной связью, либо в помещениях без стекла.
С 25 мая 2023 года в учреждениях УФСИН России по ЯНАО длительные свидания осужденных с родственниками предоставляются в обычном режиме. Справки об отсутствии контактов с больными или подозрительными на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не требуются.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.