Алексея Навального* перевели в ИК-3 в ЯНАО: где находится и чем известна колония

Алексея Навального* этапировали в ИК-3 в ЯНАО

25 декабря 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Алексея Навального* перевели в ИК-3 поселка Харп Фото: Владимир Андреев © URA.RU В поселок Харп (ЯНАО) этапировали оппозиционного блогера Алексея Навального, (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Он находится в исправительной колонии № 3 «Полярный волк», сообщают его соратники в социальных сетях. Чем известна колония, читайте в материале URA.RU. Основание колонии ФКУ Исправительная колония № 3 была построена в 1961 году. Она была основана в поселке в числе первых, практически все дома в поселке построены заключенными, которые отбывали там наказание. В 1989 году в нее влилась тюрьма Тобольска. В 2002 году в учреждении создали участок для осужденных общего режима. В 2006 году в исправительной колонии были открыты участки строгого режима и колонии-поселения. Состав заключенных и производства в колонии Колония считается одним из самых сложных мест в России для отбывания наказания. Основной состав заключенных приговорен к длительным тюремным срокам за тяжкие и особо тяжкие преступления. Осужденные могут работать в цехе по производству изделий МЗП, швейном, деревообрабатывающем цехах, заняты в производстве сувенирной продукции. В колонии имеется свое подсобное хозяйство, свиноферма, птицеферма. В этой колонии провел первый год заключения соратник иноагента Михаила Ходорковского Платон Лебедев. Свидания в колонии Краткосрочные свидания предоставляются подозреваемым, обвиняемым и осужденным во всех учреждениях, подведомственных УФСИН по ЯНАО. Проведение краткосрочных свиданий осуществляется в специальных помещениях, оборудованных защитным стеклом и переговорной связью, либо в помещениях без стекла. С 25 мая 2023 года в учреждениях УФСИН России по ЯНАО длительные свидания осужденных с родственниками предоставляются в обычном режиме. Справки об отсутствии контактов с больными или подозрительными на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не требуются. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселок Харп (ЯНАО) этапировали оппозиционного блогера Алексея Навального, (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Он находится в исправительной колонии № 3 «Полярный волк», сообщают его соратники в социальных сетях. Чем известна колония, читайте в материале URA.RU. ФКУ Исправительная колония № 3 была построена в 1961 году. Она была основана в поселке в числе первых, практически все дома в поселке построены заключенными, которые отбывали там наказание. В 1989 году в нее влилась тюрьма Тобольска. В 2002 году в учреждении создали участок для осужденных общего режима. В 2006 году в исправительной колонии были открыты участки строгого режима и колонии-поселения. Колония считается одним из самых сложных мест в России для отбывания наказания. Основной состав заключенных приговорен к длительным тюремным срокам за тяжкие и особо тяжкие преступления. Осужденные могут работать в цехе по производству изделий МЗП, швейном, деревообрабатывающем цехах, заняты в производстве сувенирной продукции. В колонии имеется свое подсобное хозяйство, свиноферма, птицеферма. В этой колонии провел первый год заключения соратник иноагента Михаила Ходорковского Платон Лебедев. Краткосрочные свидания предоставляются подозреваемым, обвиняемым и осужденным во всех учреждениях, подведомственных УФСИН по ЯНАО. Проведение краткосрочных свиданий осуществляется в специальных помещениях, оборудованных защитным стеклом и переговорной связью, либо в помещениях без стекла. С 25 мая 2023 года в учреждениях УФСИН России по ЯНАО длительные свидания осужденных с родственниками предоставляются в обычном режиме. Справки об отсутствии контактов с больными или подозрительными на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не требуются. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов