В ТЦ «Академический» устроили облаву на мигрантов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, автомат, оружие, рейд, нелегалы, силовик в маске
Рейд в торговом центре является плановым (архивное фото) Фото:

В торговом центре «Академический» в Екатеринбурге местные жители заметили силовиков, которые проверяют документы у иностранцев. О том, что проходит рейд, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Информацию агентству также подтвердил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

«Это плановое профилактическое мероприятие. Прошу жителей и гостей столицы Среднего Урала не паниковать. Предновогоднее настроение ни себе, ни другим не портить, так как ничего криминального в местах, где проходят рейды, не происходит. В плановом мероприятии, основная цель которого стабилизация оперативной обстановки накануне самых любимых у населения праздников, профилактика общеуголовных преступлений, а также выявление фактов нарушения миграционного законодательства нашей страны, принимают участие представители ключевых правоохранительных ведомств, в том числе органов внутренних дел и Росгвардии», — отметил полковник Горелых.

Об итогах рейда говорить пока преждевременно, но в полиции пообещали дополнительно проинформировать общественность об итогах мероприятия. Еще раньше аналогичный рейд силовики проводили в ТЦ «Гринвич». В частности, они раздавали повестки мигрантам.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В торговом центре «Академический» в Екатеринбурге местные жители заметили силовиков, которые проверяют документы у иностранцев. О том, что проходит рейд, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Информацию агентству также подтвердил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. «Это плановое профилактическое мероприятие. Прошу жителей и гостей столицы Среднего Урала не паниковать. Предновогоднее настроение ни себе, ни другим не портить, так как ничего криминального в местах, где проходят рейды, не происходит. В плановом мероприятии, основная цель которого стабилизация оперативной обстановки накануне самых любимых у населения праздников, профилактика общеуголовных преступлений, а также выявление фактов нарушения миграционного законодательства нашей страны, принимают участие представители ключевых правоохранительных ведомств, в том числе органов внутренних дел и Росгвардии», — отметил полковник Горелых. Об итогах рейда говорить пока преждевременно, но в полиции пообещали дополнительно проинформировать общественность об итогах мероприятия. Еще раньше аналогичный рейд силовики проводили в ТЦ «Гринвич». В частности, они раздавали повестки мигрантам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...