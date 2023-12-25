В ТЦ «Академический» устроили облаву на мигрантов. Фото

25 декабря 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Рейд в торговом центре является плановым (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В торговом центре «Академический» в Екатеринбурге местные жители заметили силовиков, которые проверяют документы у иностранцев. О том, что проходит рейд, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Информацию агентству также подтвердил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. «Это плановое профилактическое мероприятие. Прошу жителей и гостей столицы Среднего Урала не паниковать. Предновогоднее настроение ни себе, ни другим не портить, так как ничего криминального в местах, где проходят рейды, не происходит. В плановом мероприятии, основная цель которого стабилизация оперативной обстановки накануне самых любимых у населения праздников, профилактика общеуголовных преступлений, а также выявление фактов нарушения миграционного законодательства нашей страны, принимают участие представители ключевых правоохранительных ведомств, в том числе органов внутренних дел и Росгвардии», — отметил полковник Горелых. Об итогах рейда говорить пока преждевременно, но в полиции пообещали дополнительно проинформировать общественность об итогах мероприятия. Еще раньше аналогичный рейд силовики проводили в ТЦ «Гринвич». В частности, они раздавали повестки мигрантам. Фото: URA.RU Фото: URA.RU

В торговом центре «Академический» в Екатеринбурге местные жители заметили силовиков, которые проверяют документы у иностранцев. О том, что проходит рейд, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Информацию агентству также подтвердил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. «Это плановое профилактическое мероприятие. Прошу жителей и гостей столицы Среднего Урала не паниковать. Предновогоднее настроение ни себе, ни другим не портить, так как ничего криминального в местах, где проходят рейды, не происходит. В плановом мероприятии, основная цель которого стабилизация оперативной обстановки накануне самых любимых у населения праздников, профилактика общеуголовных преступлений, а также выявление фактов нарушения миграционного законодательства нашей страны, принимают участие представители ключевых правоохранительных ведомств, в том числе органов внутренних дел и Росгвардии», — отметил полковник Горелых. Об итогах рейда говорить пока преждевременно, но в полиции пообещали дополнительно проинформировать общественность об итогах мероприятия. Еще раньше аналогичный рейд силовики проводили в ТЦ «Гринвич». В частности, они раздавали повестки мигрантам.