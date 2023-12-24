24 декабря 2023
23 декабря 2023

Газпром и ЯНАО продлили соглашение о сотрудничестве на три года

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газпром, зск, завод стабилизации конденсата
ЯНАО и «Газпром» продолжат сотрудничество в различных сферах Фото:

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа подписало соглашение о сотрудничестве с «Газпромом» на 2024—2026 годы. На рабочей встрече присутствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщает пресс-служба правительства округа.

«В ходе встречи отмечено, что сотрудничество сторон носит стратегический характер. Документ определяет приоритетные направления сотрудничества в вопросах добычи полезных ископаемых, содействия в транспортном обеспечении населения региона, образования, поддержки коренных народов и другие совместные мероприятия, направленные на повышение качества жизни северян», — отметили на портале правительства ЯНАО.

Артюхов отметил особую роль в дальнейшей газификации округа и перехода общественного транспорта экологическое топливо. «В приоритете совместной работы — продолжение догазификации региона, расширение использования газомоторного топлива. У Ямала масштабная программа по максимальному переходу общественного транспорта на газ», — отметил губернатор ЯНАО.

Стороны подтвердили заинтересованность в сфере защиты окружающей среды, по защите и увеличению ценных пород рыб. Также продолжится сотрудничество по развитию среднего и профессионального образования в рамках программы «Газпром-классы».

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Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа подписало соглашение о сотрудничестве с «Газпромом» на 2024—2026 годы. На рабочей встрече присутствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщает пресс-служба правительства округа. «В ходе встречи отмечено, что сотрудничество сторон носит стратегический характер. Документ определяет приоритетные направления сотрудничества в вопросах добычи полезных ископаемых, содействия в транспортном обеспечении населения региона, образования, поддержки коренных народов и другие совместные мероприятия, направленные на повышение качества жизни северян», — отметили на портале правительства ЯНАО. Артюхов отметил особую роль в дальнейшей газификации округа и перехода общественного транспорта экологическое топливо. «В приоритете совместной работы — продолжение догазификации региона, расширение использования газомоторного топлива. У Ямала масштабная программа по максимальному переходу общественного транспорта на газ», — отметил губернатор ЯНАО. Стороны подтвердили заинтересованность в сфере защиты окружающей среды, по защите и увеличению ценных пород рыб. Также продолжится сотрудничество по развитию среднего и профессионального образования в рамках программы «Газпром-классы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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