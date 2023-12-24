Газпром и ЯНАО продлили соглашение о сотрудничестве на три года

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа подписало соглашение о сотрудничестве с «Газпромом» на 2024—2026 годы. На рабочей встрече присутствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщает пресс-служба правительства округа.
«В ходе встречи отмечено, что сотрудничество сторон носит стратегический характер. Документ определяет приоритетные направления сотрудничества в вопросах добычи полезных ископаемых, содействия в транспортном обеспечении населения региона, образования, поддержки коренных народов и другие совместные мероприятия, направленные на повышение качества жизни северян», — отметили на портале правительства ЯНАО.
Артюхов отметил особую роль в дальнейшей газификации округа и перехода общественного транспорта экологическое топливо. «В приоритете совместной работы — продолжение догазификации региона, расширение использования газомоторного топлива. У Ямала масштабная программа по максимальному переходу общественного транспорта на газ», — отметил губернатор ЯНАО.
Стороны подтвердили заинтересованность в сфере защиты окружающей среды, по защите и увеличению ценных пород рыб. Также продолжится сотрудничество по развитию среднего и профессионального образования в рамках программы «Газпром-классы».
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