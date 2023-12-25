Коммунальные службы Сургута борются с гололедом на улицах города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Сургута начали передвигаться по городу на коньках из-за гололеда. Очевидцы отметили, что в такой способ подходит только для людей, которые в совершенстве владеют навыком катания по льду.

«Некоторые сургутяне нашли свой способ передвигаться по городу, пока коммунальные службы не решили проблему гололеда. Подобный способ передвижения рекомендован тем, кто умеет не только стоять, но и передвигаться на коньках», — отмечает СургутИнформТВ в telegram-канале, где разместил видеоролик с сургутским конькобежцем.

На видео молодой человек быстро перемещается по обледеневшему тротуару на коньках. Очевидцы восхищаются умением конькобежца и отмечают, что при такой погоде надо переобуваться в более подходящую обувь.

Власти Сургута прокомментировали возникшую ситуацию, отметив, что на борьбу с гололедом вышли все городские службы. «Для борьбы с гололедом мобилизованы усилия управляющих компаний, коммунальных служб: в настоящее время 25 единиц техники уже обрабатывают участки дорог и тротуаров пескосоляной смесью. Работа продолжится в круглосуточном режиме», — подчеркнули в администрации Сургута.

Власти сообщили, что общественный транспорт продолжит работу в привычном режиме. На загородных дорогах снимут ограничения после обработки реагентами. «Просим быть бдительными, внимательно и не спеша передвигаться по городу, по возможности воздержаться от поездок по городу на личном транспорте», — предупредила администрация Сургута.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте произошел транспортный коллапс из-за гололеда. Вокруг города перекрыли трассы.

Автор видео: telegram-канал СургутИнформТВ